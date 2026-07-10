Пеллегрини: Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году

ЦАМТО, 9 июля. Словакия направит на оборону более 2% ВВП в 2026 году, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.

"Словакия относится к странам, которые выполняют обязательство направлять на оборону минимум 2% ВВП. Среди нас есть еще несколько стран-членов Альянса, которые не достигли 2%... Я представил позицию Словакии, где мы в прошлом году слегка превысили уровень в 2%, точно так же Словакия слегка превысит ее и в 2026 году", – цитирует "РИА Новости" заявление П.Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре.

На саммите НАТО в Гааге страны альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году, напоминает агентство.