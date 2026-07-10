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ЦАМТО

В Чехию прибыл первый самолет ВТА C-390 Millennium

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C-390 Millennium
C-390 Millennium.
Источник изображения: Ministerstvo obrany Ceske republiky

ЦАМТО, 9 июля. В международном аэропорту Праги 6 июля совершил посадку первый самолет ВТА C-390 Millennium, приобретенный у бразильской компании Embraer для ВВС страны.

Перегоночный полет самолета с предприятия Embraer в Гавиан-Пейшоту начался 4 июля. C-390 провел в воздухе 14 часов и выполнил на пути в Чехию две промежуточные посадки. Через два часа после посадки самолет выполнил перелет на авиабазу Прага-Кбелы.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Министерство обороны Чехии подписало с бразильской компанией Embraer контракт на поставку двух средних самолетов ВТА C-390 Millennium. Соглашение также включает поставку наземного оборудования, систем самообороны, комплекта запасных частей, расходных материалов и обучение личного состава. Общая стоимость заказа оценивается в 11,3 млрд. чешских крон (482 млн. долл.).

Помимо самолетов, Минобороны Чехии закупило дополнительное оборудование, включая модуль для тушения пожаров MAFFS II емкостью до 12 тыс. литров воды, модуль дозаправки в воздухе, два дополнительных топливных бака емкостью по 4 т топлива для увеличения дальности полета, модуль поиска и спасения; GPS-ретранслятор. В случае перевозки раненых салон самолета может вместить до 74 человек или шесть реанимационных отделений.

Летные испытания первого собранного для ВВС Чехии самолета начались в мае 2026 года. Как ожидается, второй C-390 прибудет в Чехию в 2027 году. Самолеты будут применяться для перевозки войск и грузов на средние и большие расстояния, медицинской эвакуации и проведения десантных операций.

Оба C-390 Millennium будут размещены на 24-й транспортной авиабазе (Прага-Кбелы). В настоящее время на данной базе также размещены 4 самолета C-295MW и два A319CJ ВВС Чехии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
C-295 CASA
Компании
Embraer
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