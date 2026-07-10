Выставка Eurosatory 2026, на которой демонстрировалась наземная техника, расширила свой диапазон: многие производители оборонной продукции представили на мероприятии в Париже морские безэкипажные системы. Одной из них была испанская компания Arquimea, продемонстрировавшая морской необитаемый аппарат (барражирующий боеприпас) Kronos Mini.

Kronos Mini — это надводный необитаемый аппарат, способный ограниченное время находиться под водой. Однокорпусное судно, изготовленное с помощью аддитивных технологий и акустически прозрачного пластика, имеет длину 2043 мм, ширину 450 мм и формованную глубину 444 мм. Номинальная масса составляет 50 кг, полезная нагрузка — более 30 кг, а объем полезной нагрузки — более 30 литров.

Морской необитаемый аппарат Kronos Mini

Kronos Mini приводится в движение тремя двигателями на одном валу, максимальная постоянная мощность которых составляет 3 кВт, а максимальная мощность в режиме форсажа — 6 кВт. При движении по поверхности максимальная скорость составляет более 20 узлов, а запас хода — 65 морских миль при скорости 4 узла, то есть он имеет автономность более 24 часов. В подводном положении Kronos Mini может развивать максимальную скорость 6 узлов для последнего этапа навигации до цели. Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора емкостью 1,62 кВт/ч через систему управления батареями.

Судно может эксплуатироваться при волнении до 4-5 баллов, а операции по спуску на воду и подъему на борт могут выполняться при волнении до 3-4 баллов. У судна нет руля направления, водная струя отклоняется с помощью управляющих заслонок, установленных в носовой части; две верхние заслонки расположены горизонтально, а две нижние — под наклоном в соответствии с V-образной формой корпуса. Каждая из них управляется приводом. Перемещая эти поверхности, можно управлять судном по трем осям.

Управляющие заслонки необитаемого аппарата Kronos Mini

Примерно на трети корпуса от носа у Kronos Mini есть полукруглое крыло, которое делает его полуглиссирующим судном при движении на поверхности. Когда приходит время погружаться, положение крыла меняется, создавая силу, необходимую для того, чтобы аппарат ушел под воду.

Согласно типичному сценарию миссии, Kronos Mini находится в районе цели в ожидании приближения надводного корабля противника. Аппарат оснащен электрооптическим датчиком и сонаром, которые используются для отслеживания целей, обхода препятствий и функции «следуй за мной». Он оборудован бортовым компьютером с возможностями периферийных вычислений и графическим процессором, оптимизированным для нейронных сетей, специально разработанных для операций по наведению на цель.

Полукруглое крыло под корпусом Kronos Mini

Как утверждается, Kronos Mini обладает высокой степенью автономности, поскольку способен распознавать, классифицировать и подсчитывать объекты, а также динамически их отображать. На этом этапе он может передавать информацию об обнаруженных целях другим кораблям (аппаратам), использующим аналогичные системы, а также сообщать об областях интереса для лучшей координации, что позволяет ему действовать в составе роев. Окончательное решение о нанесении удара всегда принимает человек — оператор на станции управления, который не выходит из процесса управления. Kronos Mini разработан в соответствии со стандартом STANAG 4817, который устанавливает общие принципы многоцелевого управления беспилотными системами.

После обнаружения цели и разрешения оператора на атаку Kronos Mini приближается к цели, а затем уходит под воду. Подводная атака увеличивает внезапность удара и разрушающее воздействие боевой части (БЧ). Последняя состоит из двух кумулятивных зарядов по 1,2 кг каждый в тандемной конфигурации (пробивают более 250 мм катаной гомогенной брони) и вторичных осколочно-фугасных зарядов массой по 5–15 кг каждый, по бокам. Аккумуляторный блок обеспечивает дополнительную энергию – в общей сложности 120–270 МДж.

При погружении Kronos Mini ориентируется с помощью инерциальной платформы и датчика давления, а при необходимости – доплеровского измерителя скорости, а на поверхности использует сигналы GPS. Его можно запускать с берега, с надводных судов и подводных лодок через 533-мм торпедные аппараты. Kronos Mini оснащен пластиковым обтекателем и всплывает, когда судно движется на малой скорости. Аппарат поставляется в контейнере размером 2500 x 500 x 900 мм.

Сообщается, что Kronos Mini уже проходит испытания в море. Планируется участие аппарата в учениях НАТО REPMUS («Роботизированные эксперименты и прототипирование с использованием морских беспилотных систем»), в 2027 году.

Источник: Eeuropean Defence Review