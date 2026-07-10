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Военное обозрение

В Индии заявили, что создали новую штурмовую винтовку UGRAM за 100 дней

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках программы Make in India индийская оборонная промышленность сделала ещё один шаг к самообеспечению. Разработанная в стране штурмовая винтовка UGRAM (в переводе с санскрита - «Свирепый») успешно прошла ключевые испытания, проводимые армией Индии и министерством внутренних дел. Разработчик заявляет, что это открывает путь для её принятия на вооружение.

Разработка оружия велась совместными усилиями Государственного учреждения оборонных исследований и разработок (DRDO) и частной компанией Dvipa Defence из Хайдарабада. Винтовка была создана в рекордно короткие сроки - от концепции до действующего прототипа прошло всего 100 дней, что стало одним из самых быстрых проектов такого рода в истории Индии.

Оружие было разработано на основе тактико-технических требований Генштаба индийской армии.

Из релиза:

В ходе испытаний винтовка подтвердила свою надежность, пройдя всесторонние полевые проверки в различных климатических условиях, включая высокогорье и пустыню. Компания-производитель уже развернула производственные мощности в Телангане.

UGRAM использует патрон стандарта НАТО 7,62×51 мм. Благодаря газоотводному механизму с поворотным затвором и беззаклёпочной конструкции винтовка, по утверждению разработчика, отличается высокой прочностью и надёжностью. Вес оружия составляет менее 3,91 кг, а эффективная дальность стрельбы достигает 500 метров. Винтовка использует магазин на 20 патронов и обеспечивает скорострельность 600 выстрелов в минуту.

Успешное завершение испытаний позволяет штурмовой винтовке UGRAM претендовать на крупные контракты. Ожидается, что винтовка будет закуплена для вооружения военизированных полицейских сил, включая Центральный полицейский резерв, так называемую индо-тибетскую пограничную полицию, Силы пограничной охраны и Национальную гвардию.

Индийская пресса:

Разработка и успешные испытания UGRAM знаменуют собой важный шаг в сокращении зависимости Индии от импортных образцов стрелкового оружия. Винтовка может стать одним из самых заметных символов самообеспечения страны в оборонной сфере.

Компания Dvipa Defence не планирует останавливаться на достигнутом. На базе архитектуры UGRAM уже разрабатывается целое семейство вооружений, включая пистолеты-пулемёты U-19, ручные пулемёты ULMG и противодронные системы.

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Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
NATO
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