В Омске представили еще один продвинутый вариант "летающего" танка Т-80

Источник изображения: Корпорация Уралвагонзавод

В видеоролике, посвященном 50-летию принятия на вооружение первого в мире танка с газотурбинным двигателем Т-80, корпорация Уралвагонзавод продемонстрировала новую версию этой боевой машины.

В отличие от Т-80У и Т-80БВМ этот образец имел башню, оснащенную командирской 12,7-мм пулеметной установкой закрытого типа. В виде дополнительной защиты смонтированы массивные "резиновые лопухи", изменена установка дымовых гранатометов.

На верхней лобовой детали корпуса смонтирована встроенная динамическая защита, аналогичны той, что сейчас можно увидеть на Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. В корме также видна вспомогательная силовая установка, которая в целях экономии топлива включается на стоянках или во время нахождения в засадах.

Источник изображения: Корпорация Уралвагонзавод

Возможно, есть и другие обновления, о которых нам расскажут позже более развернуто. Тем не менее, судя по видео, понятно, что и эта модификация такая же "летающая", высокоскоростная и подвижная, как и более ранние варианты.

Алексей Брусилов