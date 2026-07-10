Войти
Вестник Мордовии

В Омске представили еще один продвинутый вариант "летающего" танка Т-80

433
0
+2

Источник изображения: Корпорация Уралвагонзавод

В видеоролике, посвященном 50-летию принятия на вооружение первого в мире танка с газотурбинным двигателем Т-80, корпорация Уралвагонзавод продемонстрировала новую версию этой боевой машины.

В отличие от Т-80У и Т-80БВМ этот образец имел башню, оснащенную командирской 12,7-мм пулеметной установкой закрытого типа. В виде дополнительной защиты смонтированы массивные "резиновые лопухи", изменена установка дымовых гранатометов.



На верхней лобовой детали корпуса смонтирована встроенная динамическая защита, аналогичны той, что сейчас можно увидеть на Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. В корме также видна вспомогательная силовая установка, которая в целях экономии топлива включается на стоянках или во время нахождения в засадах.

Источник изображения: Корпорация Уралвагонзавод

Возможно, есть и другие обновления, о которых нам расскажут позже более развернуто. Тем не менее, судя по видео, понятно, что и эта модификация такая же "летающая", высокоскоростная и подвижная, как и более ранние варианты.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 14:22
  • 16253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 09:18
  • 2
В правительстве заявили о проблемах дальнейшего роста ОПК
  • 10.07 07:23
  • 0
Комментарий к "В чем ошибаются атеисты"
  • 10.07 02:04
  • 1
Новый фактор силы? Как Эрдоган использует слабости европейцев (Die Welt, Германия)
  • 10.07 01:36
  • 3
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 09.07 16:09
  • 1148
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.07 13:43
  • 1
Американский WindRunner станет самым большим в мире транспортным самолетом
  • 09.07 13:20
  • 1
На Западе объяснили секрет успешного перехвата ВС России украинских «Фламинго»
  • 09.07 13:13
  • 10
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 08.07 19:37
  • 0
Комментарий к "Почему этот самолёт не смогла сбить ни одна из 4000 выпущенных по нему ракет"
  • 08.07 18:44
  • 0
Комментарий к "Если Европа хочет спасти НАТО, то она все делает неправильно (The New York Times, США)"
  • 08.07 13:25
  • 1
Вице-премьер Мантуров оценил потребности промышленности в кадрах до 2032 года
  • 08.07 13:15
  • 1
Россия ускоряет выпуск SJ-100: на заводе запустили схему, которой раньше не было
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"