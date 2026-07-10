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Новый фактор силы? Как Эрдоган использует слабости европейцев (Die Welt, Германия)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп в аэропорту Анкары, Турция, 7 июля 2026 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп в аэропорту Анкары, Турция, 7 июля 2026 года.
Источник изображения: © REUTERS / Abdullah Guclu

Welt: Европа и США начинают по-новому воспринимать Турцию

США и Европа, которые ранее свысока смотрели на Анкару, меняют свое отношение, пишет Die Welt. За последние годы вес Турции в регионе заметно вырос, увеличились и ее возможности в оборонной сфере. Эрдоган становится желанным партнером — а для Трампа он им уже стал.

Каролина Дрютен (Carolina Drüten)

Пока Европа наращивает вооружения и планирует стать менее зависимой от США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как незаменимого союзника. Ему играет на руку и особый характер отношений с Дональдом Трампом.

Для Реджепа Тайипа Эрдогана трудно представить больший комплимент: перед саммитом НАТО Трамп заявил, что приедет в Анкару ради него. Пока европейцы пытаются поддерживать хорошее настроение непредсказуемого американского президента, Эрдоган входит в узкий круг политиков, с которыми у Трампа уже много лет сохраняются заметно теплые личные отношения.

Один из источников, который не раз присутствовал на встречах двух лидеров, говорит, что между ними действительно чувствуется взаимопонимание и установлен нормальный рабочий контакт. Во время первого срока Трампа, по сообщениям СМИ, он не говорил по телефону ни с одним другим главой государства чаще, чем с Эрдоганом. На встрече лидеров государств и правительств президент Турции оказывается одним из тех, кто умеет найти подход к Трампу. Ему приписывают способность удерживать американского президента в умеренных рамках, чтобы тот не сорвал нынешний саммит.

Первое место среди медиаторов занимает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его стратегия состоит в том, чтобы выводить на первый план выросший вклад Европы в альянс и одновременно льстить Трампу. Президент Финляндии Александр Стубб тоже считается политиком, который умеет ладить с Трампом, хотя он уже не демонстрирует это публично, как еще несколько месяцев назад.

Американский президент, похоже, видит в Эрдогане лидера, который доводит все до конца. "Все, о чем я когда-либо его просил, он сделал", — недавно заявил Трамп. Турция позиционирует себя по отношению к Вашингтону как страна, которая в интересах американцев противодействует влиянию конкурирующих игроков в стратегически важных регионах мира. В Африке, например, она выступает противовесом Китаю, который расширяет там свою экономическую мощь. На континенте Турция делает ставку на военное сотрудничество, экспорт вооружений, прежде всего беспилотников, организацию учебных миссий и заключение соглашений в сфере безопасности.

В Сирии Турция подает себя как стабилизирующий фактор, способный оттеснить российское и иранское влияние. Анкара является одним из важнейших сторонников нового лидера Ахмеда аш-Шараа, сменившего многолетнего сирийского правителя Башара Асада. Это произвело впечатление на Трампа. На повестке саммита в Анкаре значится встреча Трампа с Аш-Шараа.

Даже сохраняющиеся тесные, в том числе экономические, связи между Анкарой и Москвой не воспринимаются как угроза. Скорее наоборот, полагает источник в Анкаре, знакомый с ситуацией. За закрытыми дверями и США, и Германия, по его словам, ожидают от Турции того, что она сохранит контакт с российским руководством, чтобы в случае эскалации конфликта оставался канал для переговоров.

Оборонная промышленность как рычаг давления

Не все довольны растущим сближением между Анкарой и Вашингтоном. Американский портал Axios сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед саммитом прямо попросил Трампа "сдержать" Эрдогана. Это происходит на фоне напряженности между Израилем и Турцией. Эрдоган является одним из самых ярых критиков войны в Газе и не дистанцировался от ХАМАС после нападения 7 октября 2023 года.

Кроме того, наблюдатели полагают, что Трамп может пойти навстречу Анкаре в вопросе продажи истребителей F-35 или по другим оборонным сделкам. В Вашингтоне действительно сейчас обсуждается возвращение Турции в программу использования истребителей F-35, из которой ее несколько лет назад исключили из-за покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В Анкаре Трамп заявил, что хочет снять санкции, введенные против Турции в 2020 году, и принять решение о возможной продаже истребителей F-35. Такая сделка "безусловно, рассматривается", — подчеркнул Трамп. "Это отличный план", — добавил он.

Но для Турции этот саммит является чем-то большим, чем просто управление Трампом. Реальное влияние Эрдогана кроется в турецкой оружейной промышленности и той роли, которую она могла бы сыграть в новом НАТО, где европейские страны будут иметь больший вес.

Один из самых серьезных пробелов в боевом потенциале Европы связан с так называемыми возможностями по нанесению дальних ударов, то есть со способностью поражать стратегические цели далеко за линией фронта: командные центры, авиабазы, склады боеприпасов или мосты. Чтобы заменить американский опыт в этой области, Европа ищет альтернативы, и одной из них может стать Турция.

В мае Анкара неожиданно представила самостоятельно разработанную дальнобойную ракету Yildirimhan и теперь ищет международных партнеров для того, чтобы развивать программу дальше и вывести ракету на экспорт.

Для Турции речь идет не только о выгодном оборонном контракте на поставку оружия, но и о доступе к европейским технологиям. Поскольку в ЕС существуют опасения по поводу тесного сотрудничества с правительством Эрдогана, Анкара активно стремится к формированию коалиции заинтересованных государств, включая Германию и Великобританию.

"Закрыть европейские пробелы"

То, что страны ЕС теперь смотрят на Турцию иначе, видно и на примере Франции. Еще несколько лет назад Париж и Анкара по Сирии, Ливии и Восточному Средиземноморью порой занимали почти непримиримые позиции. Теперь они, судя по всему, изучают возможность расширить сотрудничество в сфере безопасности. По информации агентства Reuters, Франция смягчила свою прежнюю позицию: она выступала против продажи Турции европейской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Как считает эксперт по безопасности Нико Ланге, и Украина, и Турция являются "частью комплексного решения", когда речь заходит об обеспечении обороноспособности Европы. В то время как Киев за последние два года резко нарастил собственные возможности по производству дальнобойных беспилотников, Турция делает ставку на быстро выросшую оборонную промышленность, которая сегодня насчитывает около 3 тысяч компаний.

"В сфере радиоэлектронной борьбы Турция находится далеко впереди и может закрыть европейские пробелы", — говорит Ланге. <…>

Обратная сторона медали на саммите НАТО почти не обсуждалась. Оппозиционный политик и соперник Эрдогана Экрем Имамоглу в воскресенье должен был предстать перед судом сразу по трем делам. Европейские депутаты раскритиковали процесс как проявление политизированного правосудия.

За несколько дней до этого был задержан и критически настроенный к правительству комик Дениз Гёкташ. Однако во дворце президента, где встречаются главы государств и правительств, на первом плане стоит вопрос о том, какую роль Турция играет в безопасности альянса. В этой логике проблемы демократии в принимающей стране имеют второстепенное значение.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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1 комментарий
№1
10.07.2026 02:04
Да Эрдоган уравновешенный политик.Думает лишь о ближайших государствах.С одной стороны это хорошо  ,а с    другой плохо.То что будет положительно решаться  ближневосточный узел противоречий это для мирового сообщества хорошо.А  то что Сирия попадает в сферу влияния для нас не очень.Все же Аш-Шаар молод и противоречив  и подвержен  влиянию    мусульманских течений.
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