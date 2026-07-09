«Последуют десантные операции». Возобновится ли полномасштабная война США и Ирана?

Полковник Ходаренок: возобновление войны на Ближнем Востоке почти неизбежно

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В переговорах с Тегераном больше нет смысла. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Как может в дальнейшем развиваться обстановка на Ближнем Востоке и ожидаются ли десантные операции в Иране — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В ночь на 8 июля Центральное командование американских вооруженных сил сообщило о начале серии ударов по Ирану в ответ на обстрелы гражданских судов со стороны Тегерана.

«Силы США начали серию мощных ударов по Ирану», — говорится в заявлении.

Под ударами Соединенных Штатов ночью оказались портовые города Бендер-Аббас и Сирик, а также остров Кешм. Американцы объяснили эти обстрелы атаками иранских сил на коммерческие суда в Ормузском проливе.

В ответ на удары Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне.

После возобновления взаимных ударов главе Белого дома был задан вопрос: «Господин президент, у вас есть комментарий? Режим прекращения огня закончился? Он больше не действует? Меморандум больше не имеет силы?».

«Думаю, да, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они подонки. Знаете, что такое подонки? Это подонки. Это больные люди. Ими руководят больные люди. Они жестокие и склонные к насилию», — так ответил на этот вопрос президент Соединенных Штатов.

Затем, продолжая, выступил практически с заявлением программного характера: «Это рак. Они — рак. А что делают с раком? Его нужно вырезать на ранней стадии. Именно так я это вижу».

Он в который раз повторил, что иранцы — «сборище подонков», которые мечтают о его смерти и готовят на него покушение: «Мы уничтожили первую группу их лидеров, уничтожили вторую группу лидеров. Они хотят уничтожить лидера США — меня. Я есть во всех их списках. Сегодня утром я видел материалы: я в каждом их списке».

Трамп отметил, что речь идет о денуклеаризации Ирана: «Мы его денуклеаризируем. Мы не позволим им иметь ядерное оружие. Потому что они сумасшедшие и ходят по миру, убивая людей».

Таким образом, возобновление военных действий на Ближнем и Среднем Востоке практически неизбежно. И это следует практически из каждого абзаца выступления Трампа.

При этом в ближайшее время проведение крупномасштабной операции (стратегических шагов на театре военных действий (ТВД) с участием многочисленных группировок сухопутных войск ВС США маловероятно, поскольку таких группировок сейчас попросту нет. Но вот ракетно-авиационные удары, бомбардировки, удары ВМС США с морских направлений, ликвидация первых лиц военно-политического руководства Ирана наверняка будут продолжены. Вполне возможно, что к этим действиям так или иначе примкнут союзники США по НАТО, желая загладить свою вину перед Дональдом Трампом.

Однако военно-политических целей в войне ударами только авиации и флота не достичь. Поэтому, скорее всего, они будут только первым этапом предстоящей кампании США по сокрушению Ирана. А затем вполне могут последовать морские десантные операции и действия сухопутных группировок~. В целом конфликт высокой интенсивности с применением всех видов вооруженных сил и родов войск в регионе в ближайшее время более чем вероятен.

Нет сомнения, что Иран на любые действия и удары США начнет отвечать и в первую очередь по союзникам США в регионе — монархиям Персидского залива и Израилю. В этой связи эмиратам и султанатам потребуется существенное усиление возможностей противовоздушной и противоракетной обороны. На этом фоне Украине рассчитывать на увеличение объема поставок зенитного ракетного и радиолокационного вооружения в ближайшее время как-то не приходится.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).