Рейтинг недружественных правительств. Европа учится угрожать без США.

Рейтинг недружественных правительств – июнь 2026
Газета ВЗГЛЯД представила июньский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В лидерах вновь оказались Германия, Латвия, Британия, Франция и Эстония. За прошедший месяц произошло заметное усиление военной составляющей европейской конфликтности: страны НАТО увеличили число учений вблизи российских и белорусских границ, а роль европейских государств в их подготовке продолжает расти.
Июнь подтвердил, что Европа переходит от создания условий для долгосрочной конфронтации с Россией к практической подготовке своих вооруженных сил. Если весной основное внимание уделялось развитию военно-промышленной кооперации и военной логистики, то теперь акцент сместился непосредственно на отработку возможных сценариев конфликта. Это нашло отражение и в результатах нового выпуска "Рейтинга недружественных правительств" (.pdf): средний показатель враждебности вырос еще на семь баллов.
Главным фактором роста стали масштабные военные мероприятия НАТО у границ Союзного государства России и Белоруссии. В рамках учений Ramstein Flag 18 стран альянса отрабатывали взаимодействие авиационных подразделений, а в ходе военно-морских маневров Baltops – действия сил на Балтике. Все это проходило вблизи Калининградской области. Кроме того, впервые состоялись учения Gallant Boar, в ходе которых военнослужащие Литвы, Польши и Франции отрабатывали действия непосредственно в районе Сувалкского коридора.
Первое место с результатом 95 баллов из 100 возможных вновь заняла Германия. Берлин продолжил укреплять военно-техническое сотрудничество с Киевом: в июне стороны подписали соглашение о совместной разработке новой системы противовоздушной обороны с баллистическими ракетами. Кроме того, ФРГ объявила о выделении дополнительных 400 млн долларов на закупку средств ПВО для ВСУ.
Вторую позицию заняла Латвия, поднявшаяся с пятого места месяцем ранее. Рига договорилась с Киевом о строительстве предприятия по производству БПЛА для украинской армии.
На третьей строчке разместились Эстония и Британия. Таллин усилил взаимодействие с Украиной в военной сфере, подписав декларацию об укреплении сотрудничества в области безопасности и обороны. А Лондон объявил об увеличении военного бюджета на 27% – до 105 млрд долларов, объяснив этот шаг в том числе необходимостью противодействия России. Кроме того, британские власти остаются одним из ключевых участников инициативы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения для Украины.
Четвертую позицию заняла Франция. Париж заявил о планах расширить производство дальнобойных вооружений для ВСУ, продолжив курс на поддержку украинской армии. Одновременно Франция практически на протяжении всего месяца удерживала под арестом российский нефтяной танкер Tagor.
|Рейтинг недружественных правительств.
|Источник: vz.ru
Пятую позицию разделили Польша, Финляндия, Чехия и Швеция. Эти государства продолжили оказывать Киеву финансовую и военно-техническую поддержку, а также участвовали в учениях НАТО, проходивших в непосредственной близости от российских и белорусских границ. Отдельно стоит отметить Чехию, чья инициатива по производству дальнобойных боеприпасов для Украины получила дополнительное финансирование.
"В последние месяцы мы наблюдаем, как конфронтационная стратегия Европы в отношении России становится все более системной. Отчасти это связано с нежеланием, а во многом и невозможностью США глубоко вовлекаться в европейские военные дела на фоне кризиса на Ближнем Востоке и смещения американского внимания в Азиатско-Тихоокеанский регион", – говорит координатор проекта Алексей Нечаев, редактор отдела "Политика" газеты ВЗГЛЯД.
"Белый дом все настойчивее требует от европейцев самостоятельно платить за собственную безопасность, а Вашингтон постепенно передает им часть командных функций внутри НАТО.
Отдельные заявления политиков Старого Света могут выглядеть бравадой, однако гораздо важнее смотреть на конкретные действия. В апреле мы фиксировали ускорение индустриализации конфликта и углубление военно-промышленной кооперации между Германией, рядом других европейских стран и Украиной. В мае акцент сместился на транспортно-логистическую инфраструктуру, которая позволяет быстрее перебрасывать войска к российским границам", – рассуждает собеседник.
"В июне стал заметен следующий шаг этой стратегии. Это серия масштабных военных учений, направленных на отработку тех компетенций, которые ранее в значительной степени обеспечивали Соединенные Штаты. Европейские страны последовательно осваивают новые для себя функции, наращивают собственные военные возможности и тем самым становятся более опасны для России", – считает Нечаев.
|Индекс военно-политической враждебности.
|Источник: vz.ru
"На практике это проявляется сразу по нескольким направлениям. Европейцы продолжают стремиться к изменению баланса сил на Балтике, отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области, осваивают применение новейшей техники в районе Сувалкского коридора, активно развивают беспилотные и антидроновые технологии, – объясняет он. – Главная опасность заключается не в отдельных учениях или резких заявлениях европейских лидеров. Гораздо важнее то, что после них остаются подготовленные штабы, отработанные механизмы взаимодействия, новая инфраструктура и военные навыки.
А значит, потенциал конфронтации между Европой и Россией продолжает накапливаться независимо от новостной повестки".
О том, как эта тенденция проявляется на практике и какие военные задачи сегодня отрабатывает НАТО, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов. "Ключевое изменение заключается даже не в передаче европейцам части оперативных функций по Европейскому командованию. Сам по себе этот процесс еще не говорит об их полной самостоятельности: верхний уровень управления по-прежнему остается за США. Важнее другое – НАТО кардинально меняет характер своих учений", – подчеркнул эксперт.
"Если раньше они во многом носили демонстрационный характер, то теперь в их основу закладывается максимально быстрое реагирование на сценарий так называемой российской агрессии. Достаточно посмотреть на легенду учений Baltops и Ramstein Flag: одной из их ключевых задач становится оперативная нейтрализация Калининградского оборонительного района. Этот сценарий обсуждается уже не первый год, однако теперь его начинают последовательно отрабатывать на практике", – отметил Анпилогов.
"Одновременно альянс усиливает военное присутствие на восточном фланге. Передовые соединения все активнее разворачиваются на территории Польши и стран Балтии. Кадрированные бригады, в том числе немецкие, фактически доводятся до дивизионного состава, хотя формально сохраняют прежнюю организационную структуру. В эту же логику укладывается и решение о переброске части американских сил из Германии в Польшу", – пояснил эксперт.
|Индекс санкционного и экономического давления.
|Источник: vz.ru
"Показательны и менее заметные процессы. Речь идет о строительстве топливопровода к восточным воеводствам Польши, модернизации мостов и тоннелей под переброску тяжелой техники, развитии транспортной инфраструктуры, – перечислил собеседник. – По отдельности такие проекты выглядят рутинными, однако именно они создают материальную основу для быстрого развертывания сил НАТО у российских границ. Таким образом, речь идет уже не об отдельных учениях или инфраструктурных проектах, а о последовательном изменении всей конфигурации восточного фланга альянса".
"Однако у этой стратегии есть и очевидные ограничения. Их хорошо иллюстрируют локальные учения, такие как "Дикий кабан", с участием Литвы, Польши и Франции, где отрабатывались действия в районе Сувалкского коридора, – продолжил Анпилогов. – В случае попытки силового давления на Калининградский оборонительный район одним из наиболее вероятных ответных шагов России стало бы установление контроля над самим Сувалкским коридором".
В таком случае страны Балтии сами окажутся в крайне уязвимом положении, отмечает эксперт. "Во всех стратегических документах НАТО Балтийское море и воздушное пространство над ним рассматриваются как зона ограничения доступа. Поэтому при потере сухопутного сообщения любые силы альянса в Прибалтике фактически окажутся в оперативной изоляции, – напомнил собеседник. –
Более того, после вступления в НАТО Швеции и Финляндии Североатлантический альянс сам усложнил свою стратегическую ситуацию. НАТО получает дополнительно около полутора тысяч километров границы с Россией, которую необходимо прикрывать.
При этом снабжение северного фланга в случае ограничения судоходства на Балтике будет зависеть всего от нескольких транспортных артерий, проходящих через территорию Норвегии", – отметил он.
"По сути, сегодня НАТО во многом пытается решить задачи, которые возникли вследствие его же собственных решений. Пока эти меры сложно назвать оптимальными. В случае крупномасштабного конфликта устойчивую линию обороны альянсу, вероятнее всего, пришлось бы выстраивать значительно западнее нынешних позиций – в районе рек Висла и Нарев", – рассуждает эксперт.
|Индекс дипломатической враждебности.
|Источник: vz.ru
"Опыт украинского конфликта лишь усиливает эти сомнения. Он показал, что возможности НАТО далеко не безграничны: на восточном фланге альянсу пришлось бы учитывать превосходство России в беспилотных системах и средствах радиоэлектронной борьбы. Одновременно под вопросом оказалось и безусловное господство в воздухе. Применение F-16 и Mirage на Украине, а также повреждение F-35 в ходе недавнего ирано-израильского конфликта показывают, что прежние представления о воздушном превосходстве уже не соответствуют реальности. Поэтому нынешние шаги НАТО – это скорее попытка адаптироваться к изменившимся условиям, чем свидетельство появления у альянса принципиально новых возможностей", – заключил Анпилогов.