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Деловая газета "Взгляд"

В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

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БПЛА "Малютка"
БПЛА "Малютка".
Источник изображения: @ Кадр из видео

В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.

На международном форуме "Дрон Экспо – 2026" в столице Татарстана компания "Передовые авиационные системы" презентовала беспилотный аппарат "Малютка", передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.

"Это "Малютка" – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы", – заявил представитель разработчика.

По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.

Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра "Казань Экспо". В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник "Сова-55".

Месяцем ранее холдинг "Швабе" презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.

Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.

Тимур Шайдуллин

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  • В новости упоминаются
Продукция
9M14 Малютка
Проекты
БПЛА
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