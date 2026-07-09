Саммит НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой альянсу

Итоговая декларация встречи Североатлантического альянса официально закрепила за Москвой статус главной опасности для стран евро-атлантического сообщества.

Представители стран военного блока согласовали общую декларацию по итогам прошедшего в Анкаре саммита, передает ТАСС.

В официальном заявлении подчеркивается статус Москвы как серьезного вызова для всего евро-атлантического сообщества. "Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге", – говорится в итоговом документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заранее ожидал признания России долгосрочной угрозой. Неделей ранее глава альянса пожаловался на бессонницу из-за мыслей о российской опасности.

Турецкая пресса назвала саммит в Анкаре решающим для оценки рисков эскалации.

Ольга Иванова