Пресс-конференция Трампа по итогам саммита НАТО в Анкаре

Трамп: Великобритания и Испания недостойно себя вели во время войны США в Иране

Трамп устроил публичную порку европейским союзникам по НАТО. Он обвинил Испанию в "очень плохом поведении" из-за бойкота ближневосточной кампании, а ответ Великобритании назвал трусливым, сыронизировав над нежеланием Лондона предоставлять свои авиабазы до официального окончания войны.

Дональд Трамп открыл пресс-конференцию в Анкаре на мажорной ноте, высоко оценив работу Реджепа Тайипа Эрдогана и Марка Рютте. Он также положительно отозвался о переговорах, состоявшихся в турецкой столице, выразив убеждение, что "в мире все идет хорошо".

Особое внимание американский лидер уделил военным успехам против Ирана. По его словам, военный потенциал Тегерана был "практически уничтожен" за две недели, 159 иранских кораблей "лежат на дне моря", а ядерное оружие исламской республике "не достанется". Трамп вновь повторил, что иранские лидеры "ушли в небытие", назвал их "отбросами" и подтвердил, что сам является для них "целью номер один".

Говоря о состоянии Североатлантического альянса, Трамп назвал НАТО сильнейшей армией в мире, но подчеркнул, что США остаются крупнейшим финансовым донором организации. Он отметил прогресс в достижении целевого показателя оборонных расходов в 5% ВВП, сообщив, что в 2025 году расходы других членов НАТО достигли 150 миллиардов долларов. При этом президент США предупредил о необходимости ускорить производство оборонного оборудования.

Трамп также проинформировал, что на саммите было объявлено об инвестициях на сумму 4 миллиарда долларов совместно с американскими оборонными компаниями, в том числе в технологии БПЛА.

В ходе пресс-конференции прозвучал и принципиально новый сигнал: президент США заявил, что Вашингтон может разрешить Украине производить системы Patriot. Это заявление, если оно будет подтверждено, может стать одним из ключевых итогов саммита в Анкаре, существенно изменив баланс технологической поддержки Киева.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп не избегал и острых тем. В ответ на напоминание о том, что он называл иранских лидеров "рациональными людьми", президент уточнил: "Я узнал их получше. Они более рациональны, но, судя по их действиям за последние пару недель, они не служат своему народу. Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку, лучше просто довести дело до конца".

Особый резонанс вызвала критика в адрес европейских союзников. Трамп заявил, что Испания "вела себя очень плохо" и не оказала помощи в иранском конфликте, добавив при этом: "нам и не нужна была помощь". Еще более жестко он высказался о Великобритании: "Они дали странный ответ. Я спросил: "Не хотите помочь?" Они ответили: "Мы бы хотели, но только после окончания войны". Это не в духе Уинстона Черчилля".

На вопрос о возможной сделке по истребителям F-35 с Турцией Трамп ответил, что окончательного решения пока не принял.

Завершая встречу с прессой, американский президент сообщил, что покинет саммит на старой версии Air Force One, поскольку новый самолет — подарок Катара — должен посетить несколько американских баз в Европе, чтобы военнослужащие могли его увидеть.

Пресс-конференция в Анкаре завершилась на этой ноте, оставив открытым ряд вопросов — от перспектив передачи Украине оборонных технологий до степени единства внутри НАТО в условиях расхождения позиций США и европейских союзников.