Сможет ли Трамп полностью прекратить торговлю с Испанией? (Reuters, Великобритания)

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре, Турция, 7 июля 2026 года.

Reuters: Трамп не сможет ввести эмбарго Испании по юридическим причинам

Несмотря на громкие приказы Трампа Минфину "прекратить торговлю" с Испанией, реальное расследование в Федеральном реестре так и не начато, передает Reuters. Эксперты полагают, что вместо невыполнимого эмбарго Вашингтон прибегнет к проверенной тактике точечных пошлин.

В среду Дональд Трамп вновь подтвердил намерение ввести торговое эмбарго в отношении Испании. Соответствующее распоряжение получил министр финансов Скотт Бессент: "полностью прекратить торговлю... включая визиты" с испанской стороной. Причиной стали разногласия по поводу оборонных расходов.

Ниже представлено разъяснение ключевых вопросов, которые возникают в связи с этим шагом.

Какими полномочиями располагает президент США для введения торгового эмбарго?

Согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), глава государства обладает множеством рычагов по ограничению или блокированию экономических отношений с иностранными государствами.

Однако реализация такого шага возможна лишь при условии, что президент сможет обосновать наличие "необычной или чрезвычайной угрозы" национальной безопасности, внешней политике или экономике США и объявит о введении чрезвычайного положения.

Профессор права из Нью-Йоркского университета Питер Шейн отметил: "трудно себе представить", как спор между Вашингтоном и Мадридом по вопросу оборонных расходов можно квалифицировать таким образом.

Следует также учитывать, что правила Евросоюза требуют проведения торговых переговоров как с единым блоком, а не с отдельными государствами-членами.

Ранее IEEPA применялся в отношении Ирана в 1979 году, Сирии в 2004 году, Ирака в 1990 году и Судана в 1997 году.

В прошлом США также вводили эмбарго в отношении Кубы и КНДР на основании Закона о торговле с врагом (TWEA), однако действует он только в периоды объявленной войны.

Какие инструменты существуют помимо полного эмбарго?

Если отойти от идеи полного эмбарго, президент США располагает рядом иных механизмов для введения пошлин и других ответных торговых мер.

Раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года позволяет президенту вводить импортные пошлины и устанавливать квоты на конкретные товары или сектора в случае, если Министерство торговли призна́ет их угрозой национальной безопасности.

Раздел 301 Закона о торговле 1974 года дает президенту право вводить торговые санкции против иностранного государства в случае, если его действия признаны дискриминационными, несправедливыми и обременительными для американской торговли.

Также могут быть задействованы антидемпинговые правила. В первый срок президентства Трампа по требованию производителей оливок из Калифорнии в соответствии с Законом о тарифах 1930 года была введена 30-процентная пошлина на испанские маслины. Отдельное расследование Министерства торговли установило факт получения испанскими производителями необоснованных субсидий. Впоследствии Всемирная торговая организация потребовала частичного пересмотра этих мер, однако доля Испании на американском рынке маслин сократилась с 49% в 2017 году до 19% в 2024 году.

Прибегал ли Трамп к подобным угрозам ранее?

Да. Первое предупреждение о возможных торговых санкциях прозвучало в октябре 2025 года. Тогда Трамп заявил, что "может" ввести пошлины против Испании в ответ на отказ испанского руководства на саммите НАТО в Гааге подтвердить намерение увеличить военные расходы до 5% от ВВП.

В марте 2026 года президент США пошел дальше и поручил министру финансов Бессенту и торговому представителю Джеймисону Гриру начать расследование с целью полного эмбарго на все испанские товары.

Однако на данный момент в Федеральном реестре ни одно подобное расследование обнародовано не было.

Насколько важна торговля между США и Испанией?

Соединенные Штаты экспортируют в Испанию больше, чем импортируют из нее. По данным Бюро переписи населения, в 2025 году объем американского экспорта составил 26,6 миллиарда долларов, а импорта — 21,35 миллиарда долларов.

Испанские компании инвестировали в экономику США 97,2 миллиарда евро, что делает Штаты крупнейшим в мире рынком для испанских капиталовложений, свидетельствуют данные Евростата, на которые ссылается Американская торговая палата в Испании.

США, в свою очередь, являются крупнейшим иностранным инвестором в Испании. Общий объем производственных инвестиций превышает 116 миллиардов евро. Они обеспечивают рабочие места для около 200 тысяч человек по всей стране.

Сколько Испания тратит на НАТО?

По последним оценкам НАТО, в 2026 году базовые оборонные расходы Испании достигнут 35,41 миллиарда евро. Это соответствует 2% ВВП страны. Для сравнения: в 2018 году, в момент вступления в должность премьер-министра Педро Санчеса, показатель составлял 11,17 миллиарда евро.

В 2025 году страна занимала 7 место среди государств — членов НАТО по абсолютному объему военных расходов, заявляют испанские чиновники со ссылкой на статистику альянса.

В настоящее время почти 3000 испанских военнослужащих участвуют в зарубежных операциях НАТО. По этому показателю Испания занимает третье среди стран альянса место по численности контингента в миротворческих и стабилизационных миссиях.

Всего Испания направила более 125 тысяч военных в рамках минимум 22 миссий. По данным испанского правительства, в ходе операций НАТО погибло более 100 испанских военнослужащих.

С 2022 года Испания выделила в общей сложности 3,795 миллиарда евро на поддержку Украины.