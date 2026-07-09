Взять на пролив: выйдет ли конфликт США и Ирана на новый уровень

Вашингтон и Тегеран вновь обменялись ударами, поставив под вопрос недавнее перемирие — как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке

Массированные удары США по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ответные ракетные атаки Тегерана по американским базам в Кувейте и Бахрейне фактически аннулировали июньское соглашение о прекращении огня. Новая вспышка эскалации в зоне Персидского залива совпала с похоронами верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и обострила внутренний раскол в Исламской Республике, где военное крыло пошло на обострение в обход гражданского правительства. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что Вашингтон попытается удержать конфликт в текущих границах, однако полная остановка судоходства в Ормузском проливе грозит обернуться глобальным экономическим коллапсом.

Версии сторон

Американская авиация и флот нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. По данным Bloomberg, силы Центрального командования США (CENTCOM) атаковали более 80 целей, включая комплексы ПВО, командные пункты, береговые радиолокационные станции, противокорабельные системы и свыше 60 боевых катеров КСИР. Также Вашингтон отменил действие разрешений на закупку иранской нефти.

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В Пентагоне заявили, что операция стала ответом на атаку на катарский танкер, который, по данным государственной телерадиокомпании Ирана, пытался пройти через Ормузский пролив под охраной американских сил и, как утверждает Тегеран, проигнорировал предупреждения КСИР. В ответ на американские удары Тегеран атаковал объекты США в регионе. Агентство Fars со ссылкой на командование КСИР сообщило о поражении 85 американских объектов с использованием ракет и беспилотников.

По утверждению иранской стороны, основные удары пришлись по авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте и объекту Пятого флота ВМС США в бахрейнском порту Салман. Кроме того, иранские военные заявили об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper.

На фоне боевых действий председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выступил с жестким заявлением в адрес Белого дома.

«Эпоха запугивания и вымогательства закончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся», — написал политик в соцсети X.

Президент США объявил переговоры с Ираном «оконченными» и заявил, что Вашингтон больше не считает себя связанным условиями мирного меморандума.

По оценке Associated Press, новая эскалация практически уничтожила шансы на сохранение временного соглашения о прекращении огня. Ситуацию осложнили многодневные похороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в начале войны. Несмотря на траурный период, в толпе скорбящих звучали призывы к ликвидации президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Оценить реальные последствия взаимных ударов пока сложно, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев: сведения об ущербе американским объектам распространяет только иранская сторона, тогда как Пентагон традиционно дозирует информацию о потерях.

По словам эксперта, решение Дональда Трампа отказаться от переговоров означает, что политико-дипломатический трек урегулирования закрыт на неопределенный срок. Если судоходство в Ормузском проливе окажется парализовано, мировую экономику ждет резкий рост цен на энергоносители и серьезный логистический кризис.

Три сценария развития конфликта

Если Иран продолжит отвечать на американские удары, конфликт может перейти в фазу уничтожения критической инфраструктуры и точечных атак на высшее военно-политическое руководство. Дмитрий Корнев выделяет три наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий.

Первый предполагает прямое вмешательство Израиля. Пока ЦАХАЛ остается в стратегическом резерве, однако в случае дальнейшей эскалации еврейское государство может нанести удары по территории Ирана. В числе вероятных целей — объекты ядерной программы и правительственные комплексы в Тегеране. При таком варианте вероятен масштабный региональный конфликт.

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Не исключает эксперт и смены тактики США. Вашингтон может перейти от ударов по военной инфраструктуре к так называемой «декапитации» — точечному уничтожению высшего военно-политического руководства Ирана и командования КСИР. Цель подобных действий — нарушить систему управления вооруженными силами страны.

Наиболее болезненным для мировой экономики, по мнению Корнева, остается сценарий блокады Ормузского пролива. В этом случае Иран может задействовать весь арсенал асимметричных средств — от морских минных заграждений до противокорабельных ракет и беспилотников. Полная остановка судоходства через пролив способна привести к резкому росту цен на энергоносители и серьезным перебоям в мировой логистике.

По мнению эксперта, главным признаком подготовки США к дальнейшему расширению операции станет переброска стратегической авиации ближе к театру военных действий. Если дипломатическое окно окончательно закроется, следующей целью Вашингтона может стать последовательное уничтожение оборонного потенциала Ирана.

Справка «Известий» Пентагон задействует крупнейшие с начала 2000‑х оперативные резервы. В зоне CENTCOM — две авианосные группы (авианосцы USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush) с истребителями F/A‑18E/F Super Hornet и F‑35C. Поддержку обеспечивают десантные корабли USS Tripoli и USS Boxer с F‑35B, а ракетный потенциал — эсминцы типа Arleigh Burke и атомные подлодки с ракетами Tomahawk; резерв — 11 бомбардировщиков B‑1B Lancer в Великобритании (в режиме ожидания). Иран делает ставку на асимметричную войну: использует подземные «ракетные города», мобильные пусковые установки и рои БПЛА‑камикадзе, чтобы перегружать ПВО противника.

Позиция региональных игроков

Текущая эскалация не меняет общей конфигурации сил на Ближнем Востоке — события развиваются по сценарию, который складывался на протяжении последних месяцев. В основе нынешнего кризиса лежат принципиальные разногласия Вашингтона и Тегерана относительно статуса Ормузского пролива, считает востоковед Кирилл Семенов.

— Вашингтон трактует ситуацию как безусловное и свободное открытие пролива для любого судоходства. Тегеран же считает, что пролив открыт исключительно на его условиях: Иран оставляет за собой право жесткого контроля, самостоятельного распределения коридоров и выдачи разрешений конкретным судам. Право транзитного прохода в понимании США иранской стороной фактически отрицается, — объяснил он.

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Для президента США эта ситуация крайне чувствительна — он уже поспешил объявить о свободе судоходства, однако реальность этому противоречит, что заставляет Белый дом нервничать, отметил Кирилл Семенов. Очевидно, что взаимные удары продолжатся либо до заключения принципиально нового соглашения, либо перерастут в полномасштабную войну. Вероятнее всего, администрация Трампа будет пытаться искусственно удерживать конфликт в текущем контролируемом русле и затягивать ситуацию как минимум до президентских выборов в ноябре, добавил эксперт.

— Что касается вовлечения в противостояние других игроков, то расширения круга участников ждать не стоит. Монархии Персидского залива не станут втягиваться в этот конфликт на стороне США. Напротив, такие страны, как Катар и ОАЭ, фактически начали оказывать финансовую поддержку Ирану, выделяя средства на так называемую «реконструкцию». Поэтому масштабной коалиции против Тегерана в регионе сейчас сформировать не удастся, — подвел итог Кирилл Семенов.

Смогут ли Вашингтон и Тегеран вернуться к дипломатии

Новая серия взаимных ударов США и Ирана поставила под угрозу дипломатический процесс, начавшийся после подписания июньского меморандума о прекращении военных действий. Документ, вступивший в силу 18 июня, продлил перемирие на 60 дней, в течение которых стороны рассчитывали урегулировать конфликт, заключить ядерную сделку и восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе.

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По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина, шансы на возвращение к дипломатии сохраняются, но стремительно сокращаются. Ситуацию осложняет отсутствие единства в руководстве Ирана: многие представители КСИР не поддерживают курс президента Масуда Пезешкиана на переговоры, что, по мнению эксперта, и привело к атаке на танкеры в Ормузском проливе 7 июля без уведомления правительства.

При этом ни Тегеран, ни Вашингтон не заинтересованы в полномасштабной войне. Трампу важно представить урегулирование конфликта как внешнеполитическую победу перед ноябрьскими выборами в конгресс, тогда как Ирану необходима передышка для решения внутренних экономических проблем.

Как отметил «Известиям» преподаватель РУДН и Финансового университета Фархад Ибрагимов, посредничество Катара и Пакистана показывает, что каналы связи между сторонами сохраняются. Это оставляет надежду на возобновление переговоров, однако Вашингтону и Тегерану вновь придется искать компромисс по ключевым вопросам — ядерной программе Ирана, судоходству в Ормузском проливе, американским санкциям и позиции Израиля.

Юлия Леонова

Максим Базанов