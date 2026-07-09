На Западе обеспокоены возможностью российских РЭБ глушить сигнал Starlink

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Американская пресса отмечает, что ВС РФ разворачивают новые системы РЭБ, способные подавлять сигнал спутниковой связи Starlink, предоставленной украинским боевикам компанией Илона Маска SpaceX.

Как пишет Reuters со ссылкой на украинских командиров и операторов БПЛА, российские военные все чаще разворачивают вблизи городов и военных объектов мощные устройства для создания помех, чтобы разорвать спутниковую связь, используемую для управления беспилотниками дальнего действия. При этом, по информации американского издания, устройство под названием «Волна-Купол Гарант» создает достаточно сильные помехи, чтобы на площади около 20 квадратных километров дестабилизировать связь Starlink, которая долгое время считалась в значительной степени устойчивой к воздействию средств РЭБ.

Поскольку большинство украинских ударных беспилотников средней дальности управляются именно через Starlink, применение Россией подобных систем значительно осложняет для ВСУ операции по глубокому проникновению беспилотников на территорию России. Противник утверждает, что на данный момент известно об использовании Россией по меньшей мере десяти подобных специализированных установок для создания помех.

Издание также приводит слова Роба Ли, старшего научного сотрудника американского Института внешнеполитических исследований, чрезвычайно обеспокоенного, что расширение производства этих средств постановки помех может существенно затруднить нанесение Киевом ударов вглубь территории России.