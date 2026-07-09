Войти
Техкульт

Американский WindRunner станет самым большим в мире транспортным самолетом

236
0
0

WindRunner

Стартап Radia из Колорадо совместно с логистической компанией Blue Water Shipping разрабатывают концепт самого большого в мире транспортного самолета WindRunner. Он сможет перевозить по всему миру крупногабаритные грузы, включая 100-метровые лопасти ветрогенераторов, военную и аэрокосмическую технику и оказывать гуманитарную помощь в районах стихийных бедствий.

Этому будут способствовать размеры будущего тяжеловоза: длина — 109 м, высота — 24 метра, размах крыльев — 80 метров, максимальная масса перевозимых грузов — 72,6 т, крейсерская скорость — около 720 км/ч, потолок — 12000 м, дальность — 2000 км. Разбег WindRunner длиной всего 1800 м позволит ему взлетать как с обычных, так и с грунтовых аэродромов, что значительно «приблизит» его к таким объектам, как ветряные электростанции, военные базы, зоны стихийных бедствий и горнодобывающие предприятия. В перечне потенциальных перевозимых грузов — РЛС, истребители F-35, вертолеты CH-47 в собранном виде, инженерное оборудование, мостоукладочные машины и другая тяжелая техника. На данный момент WindRunner — всего лишь концепт, ожидающий своей реализации через поиск партнеров и инвесторов. Но даже после того, как самолет будет готов, разработчикам предстоит пройти сложные процедуры сертификации.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
CH-47 "Чинук"
F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 00:38
  • 1147
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.07 22:23
  • 16242
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 19:37
  • 0
Комментарий к "Почему этот самолёт не смогла сбить ни одна из 4000 выпущенных по нему ракет"
  • 08.07 18:44
  • 0
Комментарий к "Если Европа хочет спасти НАТО, то она все делает неправильно (The New York Times, США)"
  • 08.07 13:25
  • 1
Вице-премьер Мантуров оценил потребности промышленности в кадрах до 2032 года
  • 08.07 13:15
  • 1
Россия ускоряет выпуск SJ-100: на заводе запустили схему, которой раньше не было
  • 08.07 12:59
  • 1
В правительстве заявили о проблемах дальнейшего роста ОПК
  • 08.07 05:44
  • 2
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"
  • 07.07 13:16
  • 4
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года