Рютте не исключил, что НАТО может присоединиться к военной операции против Ирана

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Рютте: НАТО может принять участие в военной операции против Ирана

Страны НАТО могут принять участие в военной операции против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции саммита блока.

«Тот факт, что Иран находится за пределами территории НАТО не означает, что НАТО не может принять участие», — сказал генсек.

Рютте добавил, что все страны-члены альянса заявили о «недопустимости обретения Ираном ядерного оружия».

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАТО по итогам саммита в Турции предъявило требование к Ирану.

Александр Афонин