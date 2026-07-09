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Ростех

ОДК разрабатывает линейку энергоустановок малой мощности

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ОДК разрабатывает линейку энергоустановок малой мощности
ОДК разрабатывает линейку энергоустановок малой мощности.
Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Реализация проекта позволит корпорации стать единственной в стране компанией, производящей энергооборудование всего спектра применения

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех планирует создать в ближайшие пять лет модельный ряд энергоустановок от 60 кВт до 1,4 МВт для малой генерации. Новая линейка оборудования будет охватывать решения от автономных источников питания для небольших локальных потребителей до энергоустановок для централизованной сетевой генерации и снижения регионального энергодефицита. Реализация проекта позволит ОДК стать единственной компанией в стране, производящей энергооборудование всего спектра применения.

Новые разработки призваны импортозаместить иностранные решения в востребованном секторе малой генерации. Инженерные инициативы и передовые изделия для российской энергетики компания «ОДК Инжиниринг» представила отраслевому сообществу на пленарной сессии «Наш ТЭК-2030: стратегические задачи импортозамещения и технологического лидерства», которая прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

«Импортозамещение критически важного оборудования для российской энергетики — один из безусловных приоритетов ОДК. Наша цель на ближайшие пять лет — закрыть все ключевые сегменты генерации, дополнив линейку двигателями малой мощности. Это сделает корпорацию единственным в России производителем энергоустановок полного спектра применения. Планируется разработка изделий мощностью до 1,4 МВт на базе газотурбинных двигателей серии ВК-2500 и ТВ3-117, созданных предприятием „ОДК-Климов“, а также генерирующего оборудования, работающего на электрохимических принципах без сжигания топлива. Параллельно мы формируем линейку агрегатов на базе высокоэффективных микротурбин мощностью от 60 кВт до 200 кВт», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Одновременно корпорация укрепляет позиции в среднем и крупном мощностных диапазонах, выводя на рынок оборудование нового поколения. В сегменте более 40 МВт флагманским продуктом является энергоустановка на базе газогенератора двигателя нового поколения АЛ-41СТ, разработанного в ОКБ им. А. Люльки — филиале ОДК-УМПО. Модификация мощностью 42 МВт, которую планируется создать на базе АЛ‑41СТ, подходит как для строительства новых объектов генерации, так и для замены зарубежных двигателей.

Кроме того, идет работа по модернизации серийного двигателя НК-37 производства «ОДК-Кузнецов». На его основе разрабатываются быстровозводимые и мобильные газотурбинные электростанции мощностью 25 и 32 МВт, востребованные в удаленных и труднодоступных районах.

Отдельное направление — морская энергетика и шельфовые проекты, для которых ОДК создает газотурбинный энергетический агрегат мощностью 8 МВт на базе морского двухтопливного двигателя Е70/8РД, разработанного в «ОДК-Сатурн». Уникальной характеристикой Е70/8РД является способность автоматически переходить с одного вида топлива на другой без остановки двигателя. Это техническое решение разрабатывается с целью импортозамещения генерирующих мощностей в проектах освоения шельфовых месторождений.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит с 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. Финансовым партнером выставки является банк НОВИКОМ, входящий в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех. В составе объединенной экспозиции Ростеха свою продукцию представят Объединенная двигателестроительная корпорация, Концерн «Уралвагонзавод», КРЭТ, холдинги «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе» и другие предприятия.

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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
Высокоточные комплексы
КРЭТ
Минпромторг РФ
ОДК УК
Ростех
Уралвагонзавод
Швабе ОАО
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