Первый батальон модернизированных в Беларуси ОБТ Т-72БМ2 передан в войска

ЦАМТО, 8 июля. Партия модернизированных на белорусском предприятии танков Т-72БМ2 передана на вооружение в 11-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду ВС Республики Беларусь в Слониме, передает БЕЛТА.

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, слова которого на церемонии цитирует БЕЛТА, "бытует мнение, что с развитием новых технологий в военном деле, танки стали терять свои позиции, уже не играют ключевую роль в проведении боевых действий. Однако опыт современных войн и вооруженных конфликтов, в том числе события в Украине, свидетельствуют об обратном. Совершенствуются формы, меняются способы применения танковых подразделений. Но танки, работая с надежной защитой экипажа, высокой маневренностью и огневой мощью, по-прежнему способны обеспечить успех на поле боя. Понимая это, мы не отказываемся от танков, а совершенствуем их".

"Мы передали первый батальон боевых машин, модернизированных на отечественных предприятиях ВПК, впереди, конечно же, будут следующие. В ближайшее время эта машина продолжит модернизироваться и поступать в Вооруженные силы", – сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

Как отмечает БЕЛТА, в модернизированном танке Т-72БМ2 реализованы современные технологичные решения. В частности, установлен многоканальный прицел наводчика, что повышает эффективность огня. Улучшены условия стрельбы за счет введения режима, позволяющего управлять вооружением с места командира. Установлены современные теле-, тепловизионные приборы и динамическая защита национальной разработки и противокумулятивные экраны. Повышена автономность за счет установки агрегата электропитания.

Разработка Т-72БМ2 велась инженерами и конструкторами 140-го ремонтного завода. При создании танка учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах, что позволило интегрировать в конструкцию машины наиболее эффективные решения для повышения ее тактико-технических характеристик, сообщает БЕЛТА.