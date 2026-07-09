В Казани представили новейший гибридный беспилотник «Сова-55»

Новый разведывательный дрон «Сова-55» впервые показали на выставке в Казани

На Международной выставке-форуме «Дрон экспо – 2026» в столице Татарстана впервые продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Сова-55».

Разведывательный беспилотник способен преодолевать расстояние около 500 км, передает ТАСС.

Официальный представитель группы компаний "Гроза" отметил уникальные характеристики новинки.

"БПЛА "Сова-55" – это гибридный разведывательный дрон. Данный беспилотник представлен впервые. Он работает на гибридной силовой установке и способен находиться в воздухе 12 часов. Это эквивалентно 500 км. "Сова" используется в первую очередь в целях осуществления разведки. Вторая задача беспилотника – быть носителем для ударных FPV-дронов и ретрансляторов. Он может нести нагрузку до 15 кг", – рассказал представитель компании.

Размах крыла аппарата достигает 470 см, а максимальная взлетная масса составляет 56 кг. Дрон может подниматься на высоту до пяти км. Крейсерская скорость равна 100 км/ч, максимальная – 126 км/ч. Устройство способно работать при температурах от минус 30 до плюс 45 градусов.

Мероприятие "Дрон экспо – 2026" проходит с 8 по 10 июля на площадке центра "Казань экспо". Свои новейшие разработки в сфере беспилотных систем показывают свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года группа компаний "Гроза" внедрила беспилотник-разведчик "Сова" в зону спецоперации.

В мае концерн "Калашников" анонсировал показ выступающего носителем FPV-дронов аппарата "Фортис".

Месяцем ранее Ростех представил на выставке в Минске модернизированный скоростной дрон Supercam S180.

Мария Иванова