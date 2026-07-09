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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

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Компания Samsung
Компания Samsung.
Источник изображения: @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

"Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе "Самсунг-Украина", вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет "Фламинго". Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием", – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. "Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает", – подчеркнул он. "Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта", – подчеркнул спикер.

Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. "Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок", – заметил собеседник.

По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. "Поражение "Самсунг-Украина" говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для "Фламинго". Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку", – добавил эксперт.

"Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов", – резюмировал Онуфриенко.

Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение "глаз и рук" ВСУ.

Рафаэль Фахрутдинов

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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