Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха.

8 июля 1960 года директивой начальника Генштаба ВС СССР в штат Управления главкома войсками ПВО была введена должность командующего зенитными ракетными войсками (ЗРВ). Именно это событие принято считать моментом появления нового рода войск, хотя еще в 1955 году был принят на вооружение стационарный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для круговой противовоздушной обороны Москвы.

Однако по-настоящему массовыми стали советские передвижные ЗРК семейства С-75, принятые на вооружение в 1957 году. Ракета именно этого комплекса впервые в истории сбила неприятельский самолет. 7 октября 1959 года в небе Пекина тремя ракетами комплекса на высоте 20,6 км был уничтожен скоростной дальний самолет-разведчик ВВС Тайваня RB-57D американского производства.

А 1 мая 1960 года одна из ракет комплекса С-75 сбила над Свердловском американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. После этого полеты американских высотных разведчиков над территорией СССР были прекращены.

С ростом скоростей и высот полета самолетов и по мере развития ракетного оружия значение ЗРВ росло. В конце концов именно зенитно-ракетные системы стали главной частью ПВО-ПРО, серьезно потеснив не только пулеметно-пушечное вооружение войск, но и истребители-перехватчики.

ЗРВ с первых дней своего существования стали одной из основных площадок внедрения новейших боевых технологий. Именно здесь, начиная с 1960-х годов, работали над автоматизацией систем ведения боевых действий, создавая то, что можно считать прообразом современного ИИ. Необходимость автоматизации сбора, обработки, передачи информации и управления в ЗРВ вызвана острым дефицитом времени на принятие решения как у операторов РЛС и боевых систем, так и у командования.

Человеческие возможности просто не способны обеспечить необходимый для этого уровень. Сегодня искусственный интеллект внедряется в самые современные зенитные средства – переносные дроны-перехватчики. Прямо сейчас новейшая система автоматизации действий зенитчиков проходит испытания в войсках, подтверждая тот факт, что ЗРВ являются одной из самых динамично развивающихся структур ВС РФ.

"Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение",

– так описывает работу новых средств автоматизации ЗРВ начальник войск противовоздушной обороны группировки "Восток" генерал-майор Валерий Черныш.

Сегодня на вооружении ЗРВ состоят зенитные ракетные комплексы и системы, различающиеся по дальности применения: комплексы ближнего, малого, среднего и дальнего действия. Среди них – С-300, С-400, С-350 "Витязь", С-500, "Бук", "Панцирь-С", "Тор" и другие, позволяющие эшелонировать противовоздушную оборону.

В целом ЗРВ уничтожают в воздухе все – от истребителей и штурмовиков до баллистических ракет и барражирующих боеприпасов. ЗРК С-400 успешно перехватывают даже зенитные управляемые ракеты MIM-104 Patriot, которыми украинская ПВО пытается сбивать наши самолеты. Тем не менее оснований почивать на лаврах нет, поскольку угрозы с воздуха радикально изменились.

Одним из главных вызовов текущего вооруженного конфликта на Украине стало резкое удешевление средств воздушного нападения (СВН) и упрощение их производства.

В результате появилась возможность осуществлять массированные атаки, перегружая зенитные системы. Это обстоятельство, помноженное на необъятные просторы нашей Родины, крайне усложняет работу средств ПВО.

Другим серьезным вопросом является проблема с дальним обнаружением вражеских целей. Необходима массовая альтернатива самолетам ДРЛО – чтобы заранее видеть пуск и направление удара вражеских беспилотников дальнего действия. Такой альтернативой могут быть антенны РЛС, поднятые на нужную высоту аэростатами, или размещение мощных радаров на изначально гражданских транспортных или даже пассажирских самолетах.

Помимо этого, для эффективной защиты в текущих условиях требуется многократно увеличивать количество зенитных систем. Вместе с тем стоит вопрос о значительном упрощении, а главное, удешевлении зенитных управляемых ракет (ЗУР), которые используются для поражения БПЛА и "гибридов" дронов и крылатых ракет. Тем более что большинство наших ЗУР разрабатывались для борьбы с высотными и скоростными целями. Их использование против простых и тихоходных СВН и не столь эффективно, и экономически неоправданно.

Поэтому пусковых установок для защиты многочисленных инфраструктурных объектов должно быть много, и соответственно, они должны быть недорогими. Тут стоит обратить внимание и на опыт наших противников. Так, американская компания Sierra Nevada Corporation (SNC) разработала ЗРК BRAWLR MAAWLR (Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher – Mobile Anti-Air Weapons Launcher Reconfigurable) ближнего радиуса действия. Он может использовать широкий спектр боеприпасов, включая советскую и российскую ракету Р-27.

Но главное, что стоимость самой пусковой установки составляет до 500 тыс. долларов, и она может быть установлена на пикап или небольшой грузовик. Для сравнения: стоимость «Панциря-С» превышает десять млн долларов, одна ракета «Панциря» стоит десятки тысяч долларов (все это экспортные цены, стоимость боеприпасов для российской армии радикально меньше, но тоже существенна).

Нечто подобное, недорогое, практичное, легко производимое и массовое остро необходимо нашим ЗРВ в дополнение к уже имеющемуся арсеналу. Кстати, подобные ЗРК могут работать не только по дронам, но и по снарядам РСЗО или планирующим бомбам. Но для выполнения задач на переднем крае, их, скорее всего, лучше монтировать на бронированное шасси.

И такие работы в России также активно ведутся. В частности, только что завершена работа над зенитным комплексом «Цитадель» , который способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники.

Внедряются боеприпасы управляемого подрыва для распространенных на российской бронетехнике 30-мм пушек – фактически любая такая пушка способна с такими боеприпасами стать эффективным зенитным средством. Разработаны и поставляются в войска специализированные противодроновые ракеты для «Панцирей» и «Торов».

Конечно, сохраняется и необходимость в ЗРК среднего и дальнего радиуса действия. Сегодня нападение с воздуха – это комбинированный удар, сочетающий атаку и беспилотниками, и крылатыми, и баллистическими ракетами, и управляемыми авиабомбами.

Чтобы противостоять такой массе, необходима глубоко эшелонированная оборона и высокая насыщенность войск зенитно-ракетными средствами разной дальности. И разумеется, тесное взаимодействие со всеми другими структурами ПВО и РЭБ, а также с Силами беспилотных систем, чьи БПЛА-перехватчики весьма эффективны против дронов противника.

В целом же российские зенитно-ракетные войска движутся в том направлении, в котором вообще меняются сегодня боевые действия: удешевления, массовости и одновременно интеллектуализации средств поражения.

Уже в ближайшем будущем мы увидим полностью автоматические зенитно-ракетные системы, которые открывают огонь по воздушной цели без участия человека. Не понадобится даже ставить задачу расчету – задачу будет и ставить, и исполнять искусственный интеллект (хотя и под контролем оператора).

Собственно, упомянутая выше «Цитадель» как раз является первой ласточкой такого рода тенденции. «Цитадель» только что прошла испытания в зоне спецоперации – так российские зенитчики прямо сейчас в который уже раз доказывают, что именно они первыми внедряют в войска самые передовые военные технологии.

Борис Джерелиевский