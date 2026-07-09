Сданный дом — это другой рынок

iLove уже сдан. Нет риска задержки строительства, нет неизвестности про «каким будет двор». Всё это можно увидеть вживую до подписания договора.

Разница с котлованом — в цене. Сданные объекты стоят дороже строящихся. Но они убирают риск, который при нынешних ставках стоит дорого.

Цены: от 17 до 85 млн рублей

Нижняя граница — однокомнатные квартиры без отделки или с предчистовой. Верхняя — большие квартиры с дизайнерской отделкой на высоких этажах.

Дизайнерская отделка: выгодна ли она

Квартира с готовой отделкой, кухней Nolte и системой «умная квартира» — это около 3–5 млн рублей сверху к базовой цене. Если для аренды — квартира с готовым интерьером немедленно выходит на рынок, не нужно ждать.

Арендная ставка для готовой квартиры с качественной отделкой в Останкинском районе — от 70 000 до 130 000 рублей в месяц в зависимости от этажа и метража.

Умная квартира в базе: что это

Система «умная квартира» входит в комплектацию отделочных пакетов. Это управление светом, климатом и безопасностью через приложение. Для арендной квартиры — особенно актуально.

Почему Останкинский район держит цену

Три парка в шаговой доступности. Плотная транспортная сеть. Отсутствие массивных промзон. Цена квадратного метра в Останкинском стабильно растёт на уровне общемосковской инфляции недвижимости — 8–12% в год за последние три года.

Что выгоднее: от застройщика или на вторичке

От застройщика — зафиксированные условия, юридическая чистота через эскроу. На вторичке — больше выбора, но стандартная ипотека по рыночной ставке без программ от застройщика.

Транспортная доступность как инвестиционный аргумент

Метро «Алексеевская» — 10–15 минут пешком. Оранжевая ветка идёт прямо в центр без пересадок. Это не абстрактное «рядом с метро», а конкретный маршрут, который покупатель проверяет ногами до сделки.

Для арендного рынка близость к метро — ключевой фактор. Арендаторы платят больше за пешую доступность, а не за минуты на автобусе. iLove этот критерий выполняет.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли купить iLove в ипотеку?

Да. Стандартная ипотека, семейная — если есть дети до 7 лет. Банки-партнёры КОРТРОС: Сбер, ВТБ, Альфа, Дом.РФ.

Насколько ликвидна квартира при перепродаже?

Останкинский район — понятный рынок с реальным спросом. Заселённый дом легче продать, чем новостройку: покупатели видят, что и как. Ликвидность — выше средней для СВАО.

Есть ли смысл брать квартиру без отделки для сдачи?

Смысл есть, если у вас есть время и бригада для ремонта. Если нет — берите с готовой отделкой: потеряете меньше времени, быстрее выйдете на аренду.

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