«Угроза нарастает». Что известно о первом применении баллистической ракеты ВСУ?

Полковник Ходаренок: Украина рассредоточит производство баллистических ракет

В начале июля в ходе ударов по объектам на территории России Вооруженные силы Украины впервые применили баллистическую ракету средней дальности. В частности, 2 июля средства ПВО сбили подобное изделие. Об этом официально сообщало Минобороны России, и на этот факт обратил внимание Bloomberg. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок — о том, почему борьба с подобным оружием требует от сил и средств ПВО качественно иных усилий.

Как указывает Bloomberg, при этом оперативно-тактическая баллистическая ракета (ОТБР) никак не называлась и не сообщалось никаких дополнительных подробностей или тактико-технических характеристик изделия. Украина же публично не подтверждала применение каких-либо баллистических ракет. Заявление поступило после того, как украинская оборонная компания Fire Point заявила, что ее баллистическая ракета FP-9 близка к летным испытаниям.

Главный конструктор этого изделия Денис Штилерман заявил еще в июне, что испытания ракеты могут начаться этим летом или к началу осени после завершения работ над двигателем ракеты. Это изделие, по данным Fire Point, предназначено для ударов вглубь России с дальностью стрельбы около 850 километров.

Если это подтвердится, считает Bloomberg, то применение подобного класса оружия ознаменует новый шаг в усилиях Киева по расширению своих ударных возможностей отечественного производства. Наряду с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами баллистические ракеты средней дальности серьезно увеличат боевые возможности Вооруженных сил Украины. Высокая скорость и траектория полета баллистической ракеты, по мнению информационного агентства, сокращает время предупреждения и усложняет перехват подобных изделий средствами ПВО.

Надо заметить, в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал об успешных испытаниях баллистической ракеты. В ноябре того же года на тот момент замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила The Wall Street Journal, что Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты.

В свою очередь, в середине июня этого года министр обороны Украины Михаил Федоров заявил: «Украинская баллистика изменит все. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига». При этом глава минобороны Украины не стал раскрывать технические характеристики, сроки создания или другие детали проекта.

Надо прямо сказать, что создание оперативно-тактических баллистических ракет не является какой-либо невыполнимой для Украины задачей. Необходимый научно-технический задел и производственные мощности на территории республики на момент этих заявлений имелись.

К этому следует добавить, что оперативно-тактическая баллистическая ракета относительно несложное оружие и ее производство каких-либо из ряда вон технологических прорывов не требует.

Есть все основания полагать, что производство всех комплектующих украинских баллистических ракет будет максимально рассредоточено по территории республики, часть будет осуществляться в подземных укрытиях, место финальной сборки будет максимально скрыто от всех средств разведки. Или же производство украинской баллистики будет в целом перенесено на территорию европейских стран-партнеров.

Во всяком случае, во время Второй мировой войны производство баллистических ракет «Фау-2» в Германии, несмотря на интенсивные налеты союзнической стратегической авиации, шло чуть ли не до самого последнего дня Третьего рейха нарастающими темпами.

В завершение следует заметить, что зенитная ракетная стрельба по баллистическим целям – весьма и весьма непростое дело (что и явственно демонстрирует оборона того же Киева). Для прикрытия даже сравнительно небольшого по размерам объекта надо развертывать как минимум группу зенитных ракетных дивизионов (ЗРДн) С-400 (командный пункт системы плюс три-четыре дивизиона, чтобы была возможность вести стрельбу по баллистической ракете со сосредоточением огня хотя бы двух ЗРДн), мощный радиолокационный узел в составе РЛС типа «Небо-М» для своевременного обнаружения ОТБР и выдачи целеуказания, также необходимо иметь данные от космических средств разведки (время старта баллистических ракет противника, направление полета, предполагаемое время и район падения головной части), наконец, надо располагать специфическими зенитными управляемыми ракетами, где боевая часть комплектуется готовыми поражающими элементами более крупных фракций. ЗУР, которые предназначены для поражения аэродинамических целей, баллистическую ракету не сбить.

Выход из этой ситуации только один – не ожидать, когда Украина развернет крупносерийное производство оперативно-тактических баллистических ракет, а мощными ракетно-авиационными ударами и решительными действиями группировок Сухопутных войск принудить Киев к выходу из войны.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).