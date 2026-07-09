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Газета.ru

Плацдарм НАТО: эксперт прокомментировал передачу Турции американских F-35

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Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

Эксперт Степанов: Турция F-35 США станет значимым плацдармом НАТО в море

Передача Турции американских истребителей F-35 превратит республику в значимый плацдарм НАТО в Черном и Средиземном морях. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, Анкара обладает одной из самых боеспособных и крупных армий среди членов Североатлантического альянса.

«Геополитические аспекты нахождения Турции в НАТО предполагают как возможности контроля серьезных морских навигационных путей, так и возможности проецирования военного влияния на Ближний Восток», — отметил Степанов, добавив, что с высокой долей вероятности Анкара в результате переговоров получит от Вашингтона пять истребителей F-35.

Военный эксперт добавил, что Турция становится крупным региональным игроком, и, скорее всего, продолжит и дальше получать современные образцы американской военной техники.

Президент США Дональд Трамп, выступая на полях саммита НАТО в Анкаре, пообещал передать Турции истребители F-35 и отметил, что его не беспокоит наличие у Анкары российских комплексов С-400 в контексте возможной сделки по боевым самолетам. Трамп подчеркнул, что отношения Вашингтона с Анкарой в настоящее время, «вероятно, лучше, чем когда-либо».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа.

Олеся Филиппова

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С-400 Триумф
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