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ЦАМТО

Финляндия присоединилась к совместной закупке многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT

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Изображение самолета-заправщика Airbus A330 MRTT в окраске ВВС Испании
Изображение самолета-заправщика Airbus A330 MRTT в окраске ВВС Испании.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 8 июля. Компания Airbus Defence and Space 7 июля объявила об официальном присоединении Финляндии к многонациональному флоту транспортов-заправщиков НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

Участие Финляндии в программе MMF расширяет количество стран-членов и усиливает потенциал европейских государств в области дозаправки топливом в воздухе, стратегических воздушных перевозок и медицинской эвакуации. Таким образом, в число участниц программы на текущий момент входят девять стран: Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Германия, Бельгия, Чехия, Швеция, Дания и Финляндия.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году. В июле 2016 года министерства обороны Нидерландов и Люксембурга подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную закупку A-330 MRTT в рамках программы формирования многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов, включающее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году Бельгия, в 2019 году Чехия, а в 2025 году Швеция и Дания.

Власти Финляндии впервые объявили о намерении присоединиться к флоту транспортов-заправщиков НАТО MMF в марте 2025 года.

На текущий момент заказаны 12 самолетов A-330 MRTT, девять из которых уже получены. Первый самолет был поставлен в 2020 году. Десятый A-330 MRTT будет передан в 2026 году. Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) рассчитывает на присоединение к программе других стран.

"Эйндховен" является основной авиабазой, где размещается подразделение A-330 MRTT. Кроме того, самолеты применяются с авиабазы в Кельне (Германия). Многонациональный флот MRTT обеспечивает в интересах стран-участниц проекта стратегические перевозки, дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию.

Кроме того, в ходе открывшегося 7 июля в Анкаре саммита НАТО семь стран-членов блока (Бельгия, Хорватия, Франция, Польша, Испания, Турция и Великобритания) инициировали новый многонациональный проект формирования флота самолетов ВТА A-400M.

Инициатива по A-400M базируется на опыте проекта многонационального флота A-330 MRTT. Она также предполагает совместную закупку, обслуживание и эксплуатацию самолетов A-400M и подготовку личного состава. Планируется, что самолеты будут обеспечивать перевозки в мирное время, в условиях конфликтов и кризисов.

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