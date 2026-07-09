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Великобритания и Нидерланды совместно построят восемь десантных кораблей нового поколения

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Великобритания и Нидерланды подписали знаковое соглашение на сумму 2,4 млрд фунтов стерлингов о строительстве восьми десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД) нового поколения. Как отмечает Naval News, водоизмещение каждого корабля составит около 15 тысяч тонн. Платформа оптимизирована для ведения гибридной войны с использованием беспилотников.

Издание уточняет, что соглашение подписано 7 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Подписи под документом поставили британский премьер-министр Кир Стармер и его голландский коллега Роб Джеттен. Сделка предполагает, что корабли, созданные по проекту нидерландской компании Damen, будут строить на британских верфях с привлечением голландской промышленности.

Десантно-вертолетный корабль-док линейки "Энфорсер" (Damen)

Naval News


Новые корабли составят основу усиленных десантных сил Великобритании и Нидерландов, при этом каждая страна будет эксплуатировать по четыре ДВКД.

Эти корабли длиной 160 метров и водоизмещением 15 тысяч тонн будут перевозить войска, технику и оборудование, включая беспилотники, туда, где они необходимы. Их полетные палубы спроектированы для работы с существующими и будущими дронами дальнего действия и автономными системами, поддерживая переход Королевского военно-морского флота Великобритании к гибридному флоту.

Партнерство также ускорит промышленное и военное сотрудничество в области автономных и беспилотных технологий, что будет способствовать развитию оборонных секторов в обеих странах.

"Это партнерство касается не только строительства кораблей, но и обеспечения долгосрочной безопасности как для Великобритании, так и для Нидерландов, гарантируя, что мы сможем опережать угрозы завтрашнего дня, – прокомментировал договоренности министр обороны Соединенного королевства Дэн Джарвис. – Сочетание наших промышленных ресурсов с опытом Нидерландов в проектировании позволит создать первоклассные платформы для наших элитных десантных сил, что укрепит НАТО".

Расширенное партнерство основано на более чем 50-летнем морском сотрудничестве в рамках десантных сил Великобритании и Нидерландов – старейших в Европе объединенных военных сил.

Эксплуатация однотипных десантных кораблей имеет ключевое значение для интеграции военно-морских сил обеих стран, а также для разработки будущих беспилотных систем, созданных в сотрудничестве между двумя государствами.

Голландская судостроительная компания Damen Naval ранее предложила семейство десантных кораблей типа "Энфорсер" (Enforcer) в качестве основы для возможной общей конструкции в рамках планируемой совместной программы Великобритании и Нидерландов по закупке десантных кораблей.

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