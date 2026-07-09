ЦАМТО, 8 июля. Европейские страны НАТО планируют совместную закупку до пяти БЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), предназначенных для интеграции в действующую систему воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Форуме оборонной промышленности Альянса в Анкаре, сообщил, что Норвегия, Финляндия, Германия и Дания подписали письмо о намерениях по совместному приобретению до пяти высотных разведывательных БЛА MQ-4C Triton.

По словам М.Рютте, речь идет о первом приобретении БЛА типа MQ-4C Triton для нужд Альянса. Новые аппараты должны дополнить существующий парк беспилотных летательных аппаратов RQ-4D Phoenix, выполняющих задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки в интересах программы воздушного наблюдения НАТО с базированием на авиабазе Сигонелла (о.Сицилия, Италия).

MQ-4C Triton относится к классу высотных длительного барражирования (HALE) многоцелевых БЛА морской разведки и наблюдения. Аппарат разработан на базе платформы RQ-4 Global Hawk для ВМС США и оснащается интегрированным комплексом бортовых радиолокационных и оптико-электронных средств разведки, обеспечивающих круглосуточное и всепогодное ведение радиолокационного и визуального наблюдения над морскими и прибрежными районами.

Согласно данным разработчика, базовая конфигурация MQ-4C Triton обеспечивает продолжительность полета свыше 30 часов на высотах порядка 15-18 км и позволяет осуществлять обзор до 7 млн. кв. км территории за один вылет, при размахе крыла около 35,4 м. Аппараты обладают возможностью длительного патрулирования в интересах морской разведки, целеуказания и мониторинга надводной и прибрежной обстановки.

Планируемые к закупке MQ-4C Triton и эксплуатируемые НАТО RQ-4D Phoenix, также созданные на основе платформы RQ-4 Global Hawk, предполагается использовать в единой архитектуре системы воздушного наблюдения альянса для расширения зоны непрерывного покрытия, в том числе над акваториями Северной Атлантики, Балтийского и Арктического регионов.

Вопросы окончательного количества закупаемы х БЛА (до пяти аппаратов) и стоимости единицы техники, по сообщениям европейских СМИ, находятся в стадии согласования и предварительно оцениваются в диапазоне нескольких сотен миллионов долларов за один комплекс.