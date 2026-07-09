Военный раскрыл особенности впервые уничтоженного на Украине британского ЗРК

Военный Дандыкин назвал хорошим моментом уничтожение на Украине британского Rapid Ranger

Уничтожение российскими военными зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Rapid Ranger производства Великобритании, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в зоне спецоперации, — это очень хороший момент, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности впервые уничтоженного на Украине комплекса специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это не американский Patriot, конечно, но тоже современный комплекс. Он среднего радиуса действия. В принципе, редкая птица. Поэтому это очень хороший момент[, что ВС РФ его уничтожили]. Используется для отражения крылатых ракет и беспилотников. Этот комплекс в одном ряду с немецким IRIS-T», — поделился Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие впервые уничтожили ЗРК Rapid Ranger производства Великобритании. Известно, что эти системы начали поступать на Украину с 2025 года.

По сообщению Минобороны, поражение британскому ЗРК нанесли бойцы группировки войск «Запад».