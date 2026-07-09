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Военное обозрение

Украина отказалась от предложенного Трампом 28-пунктного проекта «мирной сделки»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская сторона окончательно отказалась от 28-пунктного проекта «плана Трампа» по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. Киев с негодованием отверг предложение американского президента заключить «сделку» с Москвой и заявил, что теперь, учитывая изменения на поле боя, стремится добиться для себя более выгодных условий. Прежде всего Украину не устраивает требование, предполагающее вывод ВСУ из оккупированной части Донбасса.

Как пишет газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников, в преддверии встречи Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре Киев счел нужным отойти от поддерживаемой США мирной концепции. Украинский диктатор рассчитывает, что ему удастся убедить президента США, что Киев якобы «обладает ключевыми рычагами влияния в этом конфликте». При этом, помимо прочего, Зеленский решил отказаться от планов по проведению трехсторонних переговоров в формате США-Украина-Россия. Таким образом, очевидно, что украинская сторона планирует переключить внимание на «новые тактики давления», надеясь таким образом вынудить Москву пересмотреть свою позицию.

Соответствующие предпосылки были заложены на саммите G7, где союзные Украине страны «большой семерки» стремились достичь «консенсуса по усилению давления на Россию», а также призвали Трампа рассматривать Украину не в качестве обузы, а в качестве ценного стратегического актива.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига в очередной раз повторил тезис о том, что «Путин должен признать, что никогда не достигнет своих целей на Украине на поле боя», и сообщил о переданных российскому лидеру «мирных» предложениях. На панельной дискуссии в Анкаре Сибига назвал украинские «мирные» инициативы, включающие укрепление ВСУ и гарантии безопасности от США, «единственным реалистичным» сценарием урегулирования украинского кризиса.

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