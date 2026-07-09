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Деловая газета "Взгляд"

Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

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Боеприпас «Краснополь-М2»: опыт применения в СВО на Украине
Боеприпас «Краснополь-М2»: опыт применения в СВО на Украине.
Источник изображения: invoen.ru

Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Применение снарядов "Краснополь" расчетами установок "Мста-С" приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

"При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность "Мсты-С", особенно при работе "умными" снарядами "Краснополь", дает в этом плане двойной экономический эффект", – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

Новый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь-М2", созданный холдингом "Высокоточные системы", по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности "Мсты-С" и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа "Краснополем" особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами "Краснополь-М2" в зоне спецоперации.

В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

Дмитрий Зубарев

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