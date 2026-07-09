Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

Масштабная переориентация торговых потоков с Запада на Восток позволила России серьезно нарастить экспорт товаров неэнергетического сектора. Если раньше основу заработка на зарубежных поставках составляло нефтегазовое сырье, то теперь выстрелила обрабатывающая промышленность. За три года она показала рост почти на треть. В чем уникальность этой ситуации?

В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной в Кремле.

"Главный драйвер – масштабная переориентация потоков с Запада на Восток и Юг. С 2021 года доля дружественных стран в экспорте взлетела почти в два раза – до 85%. Ключевыми партнерами стали Китай, Индия, Белоруссия и Казахстан. Второй фактор – рост промпроизводства, который обеспечил товарную базу для поставок", – говорит Юлия Катасонова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний и ESG рейтинговой службы НРА.

При этом зависимость от недружественных рынков заметно снизилась. Если в 2021 году, по данным Минпромторга, на такие страны приходилось около 55% экспорта, то в 2025 году уже лишь 25%.

Главным каналом для экспорта российской продукции стал Китай, товарооборот с которым растет очень быстро. Помимо привычного топлива к китайским потребителям едут мясо, морепродукты, кондитерские изделия, товары химической и лесной промышленности, продукция высоких технологий и легкой промышленности, отмечала глава РЭЦ.

Благодаря продвижению российских брендов, китайские потребители все лучше знают российские молочные продукты, мясо, шоколад и детское питание.

Изменилась и архитектура доставки товаров из России в Китай. Теперь это в том числе прямые контейнерные поезда, которые идут через Казахстан и Монголию. В РЭЦ отмечают, что для небольших компаний-экспортеров из России организован специальный маршрут "Экспортный экспресс для МСП". Это регулярные отправки целых контейнерных поездов, куда собираются небольшие партии грузов от малого и среднего бизнеса с объемом груза от одного контейнера. Поезда идут напрямую в ключевые распределительные центры – Сиань, Циндао, Чэнду и Суйфэнхэ. Там производители могут хранить товар на льготных условиях и продавать его даже с одного лота. Так перевозят все, что угодно – от замороженного мяса и кондитерской продукции до продукции химпрома.

Главный вклад в рост несырьевого экспорта из России дали машиностроение, которое выросло на 28%, а также химия и металлургия. "Россия обеспечивала поставки электроэнергетического, нефтегазового и ж/д оборудования, где у нее есть достаточные компетенции. Продукция минеральных удобрений и химии показала исключительную устойчивость, сохраняя глобальную конкурентоспособность и востребованность даже в недружественных странах", – говорит Катасонова. "Металлургия поддерживалась спросом на цветные и черные металлы, а также высокими мировыми ценами на часть продукции", – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

Экспорт, конечно, был бы невозможен, если бы внутри страны не росло производство. И в первую очередь уникальный результат показала обрабатывающая промышленность, которая прибавила за три года почти 23%, заявил на днях глава правительства Михаил Мишустин. По оценке Минэкономразвития, в 2025 году обрабатывающая промышленность выросла еще на 3,6% после сильного роста на 9,1% в 2024 году.

"Ситуация стала для нас особенной, когда "обработка" обогнала сырьевой сектор, так долго "тянувший" российский экспорт. Прорыв стал возможен благодаря импортозамещению, резко ускорившемуся под давлением санкций, массивным инвестициям, в капитал сектора было вложено более 21 трлн рублей, и структурной адаптации производственных цепочек", – говорит Катасонова.

"Это действительно сильный результат для российской экономики. Он уникален потому, что после 2022 года для промышленности базовым риском был как раз не рост, а спад на фоне санкций, ухода части поставщиков,

проблем с оборудованием, расчетами и логистикой. Вместо этого часть отраслей быстро заняла освободившиеся ниши на внутреннем рынке и затем начала активнее выходить на внешние рынки. То есть рост получился не только из-за высокой базы госспроса, но и из-за реальной перестройки промышленности", – считает Чернов.

В этом году ситуация может быть не такой радужной. "В первом квартале 2026 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) вырос на 8,2% – до 37,7 млрд долларов, то есть положительная динамика пока сохраняется. Но дальше многое будет зависеть от курса рубля, стоимости логистики, внешнего спроса, расчетов с партнерами и цен на металлы, удобрения и другую промышленную продукцию", – говорит Чернов.

Амбиции у России по росту ННЭ высокие. В плане стоит рост такого экспорта на 67% к 2030 году по сравнению с 2023 годом, прежде всего за счет расширения поставок промышленной продукции. Получится?

"Базовым инструментом для этого будет устранение системных ограничений. Необходимо развитие транспортных коридоров, портов и логистики на Восток и Юг, нужно расширить доступ к финансированию через льготное кредитование и страхование экспортных сделок. Нужна активная работа с барьерами в виде торговых ограничений и повышение технологичности продукции", – отмечает Катасонова.

В сторону Китая ведутся работы в этом направлении. В частности, модернизируют терминалы в Забайкальске, Артеме, Кани-Кургане.

Вместо сложных транзитных морских перевозок появляются более удобные прямые маршруты. Но еще требуется расширить "узкие места" на восточном направлении – на переходах Забайкальск, Махалино, Гродеково.

Упростит и убыстрит поставки нашей продукции в Китай также переход на электронный документооборот, считают в РЭЦ. Это особенно актуально для поставок рыбы, мяса, птицы – продукции, которая пользуется высоким спросом в Китае.

"Главная задача не просто больше продавать сырье с небольшой переработкой, а увеличивать экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. Основные проблемы – это дорогая логистика, сложности с платежами, сертификация, нехватка сервисной сети за рубежом и высокая ключевая ставка внутри страны. Без решения этих вопросов рост будет, но выйти на плюс 67% будет сложно", – заключает Чернов.

Ольга Самофалова