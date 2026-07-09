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Газета.ru

Генсек НАТО посетовал на недостаточную защищенность альянса

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © Kevin Dietsch/ Getty Images

Рютте посетовал, что доллары и евро не защитят альянс, увеличивший военные расходы

Главной задачей НАТО остается не дальнейшее повышение оборонных бюджетов, а рост производства вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что невозможно защититься долларами, фунтами, евро или турецкими лирами, можно защитить себя с помощью мужчин и женщин в военной форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности.

По словам Рютте, именно наращивание производства вооружений и военной техники остается главной задачей для стран — членов НАТО в ближайшем будущем.

Рютте признал, что существующих производственных мощностей не хватает «ни в США, ни в Европе». Он выразил надежду на то, что после решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре, рост оборонной промышленности будет значительно увеличен.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон мог бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Американский президент также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО и заявил, что Вашингтон «вообще не обязан тратить никакие деньги» на Европу.

Ранее генсек НАТО обратился к России.

Сакина Нуриева

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Страны
Россия
США
Турция
Проекты
NATO
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