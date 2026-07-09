НАТО запускает инициативу HALO по созданию многонациональной космической мегагруппировки военных спутников

ЦАМТО, 8 июля. На Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Анкаре восемь государств-членов Альянса объявили о запуске новой многонациональной инициативы в области военного использования космоса – HALO (Hybrid Alliance Layered Operations in Space).

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в ходе мероприятия, прошедшего 7 июля.

Инициатива HALO направлена на обеспечение взаимодействия и интеграции суверенных национальных военных спутников, находящихся под национальным управлением и контролем, в единую сетевую мегагруппировку.

Ключевыми задачами группировки являются: высокоскоростные военные коммуникации, сбор разведывательных данных и слежение за баллистическими ракетами. Инициатива нацелена на преодоление ограничений по стоимости, временным затратам и зоне покрытия, присущих спутниковым группировкам отдельных государств.

По заявлению Р.Шекеринской, национальные спутниковые группировки, функционирующие независимо, уязвимы к целенаправленным кибератакам, радиоэлектронному подавлению и физическому поражению, а также обладают недостаточной пропускной способностью для оперативной передачи больших массивов данных. Сетевая архитектура HALO призвана устранить указанные уязвимости путем объединения национальных космических активов в единый управляемый комплекс.

В состав государств-участников инициативы HALO вошли: Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Турция, Финляндия и Швеция. На текущем этапе проект находится в стадии разработки и исследования параметров развертывания мегагруппировки.