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Военное обозрение

Шведы создали «радиобесшумный» дрон K100XR для перехвата БПЛА типа «Шахед»

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Источник изображения: topwar.ru

Шведская Nordic Air Defence представила новый беспилотник K100XR. Его она позиционирует как автономный перехватчик, способный без радиообмена уничтожать воздушные угрозы.

Благодаря искусственному интеллекту дрон самостоятельно обнаруживает и перехватывает цели, развивая скорость до 354 км/ч. Система специально создана для борьбы с ударными дронами и дронами-камикадзе типа иранских «Шахедов», а также для противодействия разведывательными БПЛА.

K100XR из готовлен из углеродного волокна, работает на высоте до 1000 метров и имеет дальность поражения цели до 3 км. После запуска беспилотник переходит в полностью автономный режим поиска целей, не поддерживая прямую связь с наземным центром. Именно поэтому компания называет его «радиобесшумным» - отсутствие радиообмена существенно снижает уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы и перехвату сигнала.

Гендиректор шведской компании Карл Розандер:

Мы создали команду инженеров, операторов и сборщиков, которые быстро реагируют на ситуации, решают сложные задачи и превращают сложные системы в работоспособные. Мы будем расширять производства подобного рода перехватчиков на основе ИИ.
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Страны
Швеция
Проекты
AI
БПЛА
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