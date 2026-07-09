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РИА Новости

Минобороны: Россия обладает опытом создания масштабных группировок ПВО

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Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

МО: РФ обладает опытом создания группировок ПВО от "Панцирей" до С-500

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская группировка противовоздушной обороны включает такие системы и комплексы, как С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ЗРПК "Панцирь-С" разных модификаций, только Россия обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО, сообщает Минобороны РФ.

В России 8 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил.

В составе Вооруженных сил СССР 8 июля 1960 года был создан новый род войск: зенитные ракетные войска (ЗРВ). Сегодня они входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.

"Ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок противовоздушной обороны. Сегодня в составе зенитных ракетных войск действуют комплексы, различающиеся по дальности применения ближнего действия, малой, средней дальности, дальнего действия, такие как С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ЗРПК "Панцирь-С" разных модификаций", - говорится в сообщении МО РФ.

Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной обороны и предназначены для защиты высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

Они выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также баллистических ракет средней дальности и оперативно-тактических ракет. Кроме того, ЗРВ ведут борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника, могут привлекаться для уничтожения аэромобильных войск и воздушных десантов противника в полете.

Широкий спектр задач, стоящий перед зенитными ракетными войсками, а также разные условия, в которых возможно их применение, обусловил и разнообразие средств для их выполнения, отметили в российском оборонном ведомстве.

"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения противника на территории Российской Федерации, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута единая система противовоздушной обороны, которая обеспечивает решение всех задач по прикрытию важных гражданских и военных объектов", - сообщает Минобороны РФ.

С первых дней СВО боевые расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов постоянно адаптируются к новым угрозам, совершенствуют существующие и вырабатывают новые способы противодействия воздушному противнику, подчеркнули в министерстве.

В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, заключили в Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
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