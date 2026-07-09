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На "Невской заставе" монтируют винторулевые колонки

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На "Невской заставе" монтируют винторулевые колонки

На "Верфи братьев Нобель" (входит в концерн "Калашников") продолжается постройка буксира ледокольного типа "Нарвская застава" проекта 3262. Как рассказали в пресс-службе концерна, сейчас на судне устанавливается важнейший элемент управления – винторулевые колонки (ВРК), предназначенные для обеспечения высокой маневренности и управляемости буксира. ВРК представляет собой движительно-рулевой комплекс, в котором гребной винт и рулевой механизм объединены в едином агрегате, способном поворачиваться на 360 градусов.

Одновременно с этим на "Нарвской заставе" выполняется широкий фронт других построечных работ: в частности, установлены кнехты, продолжаются монтаж судовых трубопроводов и систем, различного оборудования и запорной арматуры. Также ведутся окраска балластных цистерн, пескоструйная обработка отсеков и корпуса буксира и многое другое.

Монтаж винторулевой колонки на буксире "Невская застава"

"Калашников"


Заказчик судна – комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Буксир спроектирован отечественными специалистами из компании "Инженерный центр судостроения" (АО "ИЦС"). Контракт на строительство подписан в декабре 2023 года. Срок постройки судна – до конца 2026 года.

Как отметили в пресс-службе "Калашникова", буксир способен решать широкий спектр задач: разрушение ледяного покрова для прокладывания пути другим судам и оказания им необходимой помощи при движении во льдах, предотвращение затопления прибрежных территорий, обеспечение экологической безопасности акватории, проведение спасательных операций, тушение пожаров на других судах и другое.

Основные технические характеристики буксира проекта 3262:

  • длина наибольшая – около 42,5 метра;
  • длина по конструктивной ватерлинии (КВл) – 38 метров;
  • ширина по КВл – 11,8 метра;
  • высота борта – 5,2 метра;
  • осадка по КВл – 3,8 метра;
  • водоизмещение – 655,7 тонны;
  • энергетическая установка – 2×1800 кВт;
  • скорость – около 11 узлов;
  • экипаж – 8 человек;
  • автономность – 5 суток.
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