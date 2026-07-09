Посол РФ заявила о повышенных темпах производства оружия в Болгарии

ЦАМТО, 8 июля. Оружейные заводы Болгарии работают на "повышенных оборотах" и продают свою продукцию странам Запада, которые, вероятно, передают ее Украине, заявила в интервью "РИА Новости" посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Оружейные заводы продолжают работать на "повышенных оборотах", а продукция болгарского военно-промышленного комплекса, главным образом снаряды и боеприпасы, в огромных количествах продается союзникам Софии по НАТО и ЕС. Учитывая, что реальной необходимости в подобных объемах вооружений преимущественно советского образца в западных странах нет, можно с высокой долей уверенности предполагать, что в конечном итоге все это оружие оказывается на Украине", – сказала посол.