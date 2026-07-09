В украинской ракете «Фламинго» оказалась французская система наведения

Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине 18 августа 2025 года.

Le Monde: Ракета «Фламинго» использует систему наведения от французской компании Safran

Украинская ракета FP-5 «Фламинго» использует систему наведения от французской компании Safran Electronics & Defense. Об этом пишет Le Monde.

По информации издания, об этом сообщили представители Украины в ходе выставки Eurosatory 2026. В компании Safran подтвердили информацию, отметив, что система была интегрирована в ракету более года назад. Там также рассказали, что принимали участие в разработке других продуктов совместно с компанией Fire Point.

Отмечается, что Safran через свою дочернюю компанию Preligens поставляла Киеву навигационные средства, оптоэлектронику, системы противодействия БПЛА и предоставляла анализ разведывательной информации.

Ранее газета Berliner Zeitung писала, что с 2022 года власти ФРГ оплачивают Украине связь Starlink, спутниковую разведку от финской компании ICEYE, а также доступ к спутниковой сети французского оператора Eutelsat. В апреле Минобороны Германии и Вооруженные силы Украины пришли к соглашению об обмене сведений о ситуации на поле боя, включая данные об использовании немецких систем вооружения.