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В украинской ракете «Фламинго» оказалась французская система наведения

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Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине 18 августа 2025 года.
Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине 18 августа 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Le Monde: Ракета «Фламинго» использует систему наведения от французской компании Safran

Украинская ракета FP-5 «Фламинго» использует систему наведения от французской компании Safran Electronics & Defense. Об этом пишет Le Monde.

По информации издания, об этом сообщили представители Украины в ходе выставки Eurosatory 2026. В компании Safran подтвердили информацию, отметив, что система была интегрирована в ракету более года назад. Там также рассказали, что принимали участие в разработке других продуктов совместно с компанией Fire Point.

Отмечается, что Safran через свою дочернюю компанию Preligens поставляла Киеву навигационные средства, оптоэлектронику, системы противодействия БПЛА и предоставляла анализ разведывательной информации.

Ранее газета Berliner Zeitung писала, что с 2022 года власти ФРГ оплачивают Украине связь Starlink, спутниковую разведку от финской компании ICEYE, а также доступ к спутниковой сети французского оператора Eutelsat. В апреле Минобороны Германии и Вооруженные силы Украины пришли к соглашению об обмене сведений о ситуации на поле боя, включая данные об использовании немецких систем вооружения.

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Страны
Германия
Украина
Компании
Safran
Проекты
БПЛА
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