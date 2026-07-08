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Военное обозрение

Румыния потребовала от Украины решить вопрос с «дрон-дрифтом»

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Источник изображения: topwar.ru

Румыния отреагировала на ситуацию с ростом числа украинских дронов, оказывающихся в этой стране ЕС и НАТО.

Бухарест обратился к Украине с требованием оснастить беспилотники механизмом автоматического самоуничтожения в случае приближения к румынским территориальным водам или при вхождении в румынское воздушное пространство. Об этом заявил и.о. министра обороны страны Раду Мируцэ.

По словам министра, дроны, включая БЭКи, должны быть запрограммированы таким образом, чтобы при потере связи с оператором или выходе из-под контроля они самостоятельно детонировали, не доходя до границы. Решение о самоликвидации должно приниматься автономно, без участия человека. Соответствующий официальный запрос уже направлен в министерство обороны Украины.

Поводом для жёсткой позиции Бухареста стал инцидент 5 июня в порту Констанца. Украинский морской дрон (предположительно типа Sea Baby) взорвался у нефтяного терминала после потери управления. На Украине тогда заявили, что причиной стало якобы воздействие российских средств РЭБ. Инцидент вызвал серьёзную обеспокоенность в Румынии.

Это не первый случай, когда украинские беспилотники создают проблемы для соседних стран. Ранее появление украинских дронов различных видов фиксировались в Польше, странах Прибалтики, Турции, на Балканах, в Греции (где один из дронов с боевой частью был обнаружен и подорван контролируемо), в Молдавии.

Румыния настаивает на технических гарантиях безопасности для своей территории и акватории Чёрного моря. В запросе Киеву также поднимается вопрос об установлении прямого канала связи между военно-морскими силами двух стран для оперативного реагирования на подобные ситуации.

Эксперты отмечают, что требование Румынии отражает растущую озабоченность стран НАТО и ЕС так называемы «дрон-дрифтом» -неконтролируемым перемещением украинских беспилотников за пределы зоны боевых действий. Реакция Украины на запрос пока не обнародована.

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