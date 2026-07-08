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Военное обозрение

Трамп вновь заявил о претензиях США на Гренландию

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Источник изображения: topwar.ru

Дональд Трамп вновь удивил европейских союзников, выступив на встрече с Реджепом Эрдоганом в рамках саммита НАТО с заявлением:

Гренландия должна находиться под контролем Соединённых Штатов, а не Дании.

Трамп не ограничился вопросом территории. Он дал понять, что недоволен вкладом европейских союзников в общую оборону, и пригрозил пересмотром американского военного присутствия на континенте:

Мы могли бы вывести все свои войска из Европы.

Он раскритиковал Данию, которая, по его словам, «не помогает Гренландии», в том числе финансами, но при этом остров окружён российскими и китайскими кораблями. Иными словами, Вашингтон готов взять безопасность острова на себя, если Копенгаген с этим не справляется. Он также отметил, что разногласия по вопросу о том, кому принадлежит остров, плохо сказываются на отношениях НАТО и США.

Марко Рубио накануне подтверждал, что США ведут переговоры с Данией и Гренландией о «совместном использовании» острова для укрепления безопасности. Ожидается, что стороны придут к компромиссу до конца этого года. Встречи представителей трёх сторон – США, Дании и Гренландии – по решению дипломатического спора вокруг острова проходят с января.

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