Киев беззащитен из-за нехватки перехватчиков Patriot (The Wall Street Journal, США)

WSJ: системы ПВО собственной разработки не восполнят пробел в обороне Украины

Дефицит перехватчиков Patriot становятся одной из главных проблем украинской ПВО, пишет WSJ. Однако мольбы Киева о помощи остались без ответа: спрос на эти системы вырос во всем мире, а производство остается ограниченным.

Алистер Макдональд (Alistair MacDonald), Анастасия Маленко

Киев, Украина — Последний ракетный удар России по украинской столице, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек и около 50 получили ранения, выявил суровую реальность: у Украины практически закончились перехватчики Patriot, которые обезвреживают баллистические ракеты.

Украина не смогла перехватить ни одну из 23 баллистических ракет противника, поразивших цели в столичном регионе рано утром в понедельник. Практически беспрепятственные удары России — следствие глобальной нехватки ракет-перехватчиков для противоракетной системы Patriot американского производства, усугубленной войной с Ираном, которую в этом году затеяли США.

Ожидается, что на саммите НАТО в Анкаре на этой неделе Владимир Зеленский обратится к западным странам с просьбой выделить больше перехватчиков из своих скудных запасов.

Зеленский призвал США уделить более пристальное внимание неотложным потребностям Украины в области противоракетной обороны. "Ракеты для Patriot — приоритет для нас, и, конечно, мы понимаем, что политической воли США, безусловно, было бы достаточно, чтобы восполнить их нехватку, но пока этой поддержки недостаточно", — заявил он в воскресенье вечером, за несколько часов до последнего обстрела со стороны России.

Однако кроме Украины в очереди на перехватчики Patriot стоят еще почти 20 стран. Имеющиеся запасы невелики, и на производство может потребоваться более двух лет. Вместе с тем гражданское население Украины сталкивается с непосредственными последствиями (Россия наносит удары исключительно по военным объектам Украины — прим. ИноСМИ). [...] Только в прошлый четверг Россия нанесла по Киеву один из крупнейших ударов за весь конфликт, в результате чего погиб 31 человек и более 100 получили ранения.

В понедельник утром над Киевом поднимались клубы дыма. [...] В окрестностях города погибли еще три человека, 15 получили ранения, а жилым домам был нанесен ущерб вследствие российского удара по заводу и складу. На опубликованных в соцсетях роликах видны мощные вторичные взрывы, свидетельствующие о детонации хранившихся там боеприпасов. Однако Украина не подтвердила заявление России о том, что целями были военные объекты.

Зеленский утверждает, что перехватчиков для батарей Patriot в арсеналах других стран предостаточно, но правительства не горят желанием ими делиться.

"Любая задержка с ракетами для нашей противовоздушной обороны — ракетами для систем Patriot — означает гибель людей и побуждает Россию продолжать боевые действия. Мир располагает средствами противовоздушной обороны необходимого количества и качества, — заявил он. — Ракеты для систем Patriot сейчас нужны не на складах, а в батареях Patriot на Украине".

Система противоракетной обороны Patriot доказала, что для Украины это единственный надежный способ остановить баллистические ракеты. Из-за огромной скорости полета баллистические ракеты трудно остановить — при пикировании на цель они летят со скоростью несколько километров в секунду.

В этом году Украина перехватила около 90% российских беспилотников дальнего радиуса действия, а также 80% из 722 крылатых ракет, согласно данным, проанализированным британским Центром информационной устойчивости.

Вместе с тем оборону Украины преодолели 70% из 522 выпущенных Россией баллистических ракет. И по мере истощения арсеналов перехватчиков Patriot это соотношение будет лишь ухудшаться.

"Нам нужны средства, чтобы сбивать баллистические ракеты. У нас достаточно систем. Что нам нужно, так это стабильные поставки ракет, — заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. — Очевидно, что русские пользуются назревшей серьезной нехваткой".

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на прошлой неделе, что обратился к почти 40 странам-партнерам с просьбой об оперативной передаче имеющихся ракет Patriot, пообещав взамен новые поставки, которые Украина рассчитывает получить со следующего года.

Украина работает над созданием собственной системы противоракетной обороны и добивается от США разрешения на лицензионное производство перехватчиков Patriot внутри страны. Тем не менее, считается, что ни один из проектов не позволит ликвидировать пробел в системе противоракетной обороны Киева в самое ближайшее время.

И без того скромные поставки перехватчиков Patriot в этом году оскудели еще больше после того, как США и страны Персидского залива почти ежедневно запускали их десятками для защиты от иранских баллистических ракет.

Американская оборонная компания Lockheed Martin поставила около 620 перехватчиков типа PAC-3 в прошлом году — против почти 500 в 2024 году. Компания заявила, что производство будет увеличено более чем втрое примерно до двух тысяч единиц ежегодно, но не ранее 2030 года. Стоимость каждого перехватчика составляет около двух миллионов долларов.

В 2024 году RTX, еще одна оборонная компания США, выпустила порядка 240 старых перехватчиков PAC-2, а к концу 2027 года, по документам Конгресса, планировала нарастить выпуск примерно до 420 единиц в год.

Киев разместил крупные заказы на ракеты Patriot, в основном за счет европейских спонсоров, забронировав в том числе почти 100 ракет PAC-2 на новом заводе в Германии. Но этот завод европейского производителя MBDA начнет работать лишь в конце этого года.

Страны НАТО размещают собственные заказы на перехватчики для укрепления общеевропейской системы противовоздушной обороны — в которой, по мнению аналитиков, есть обширные пробелы.