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Режимные объекты разрешили скрывать на публичной кадастровой карте

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Режимные объекты разрешили скрывать на публичной кадастровой карте

Во вторник, 7 июля, Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о возможности исключения из публичной кадастровой карты сведений об оборонных и режимных объектах, а также об объектах ТЭК.

Закон вносит изменения в статью 12 закона от 13 июля 2015 года 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Здание Госдумы

tvc.ru


В частности, в законе дополнительно указывается, что "в целях защиты важных государственных, особо важных, особо режимных, режимных, критически важных потенциально опасных объектов, включая объекты топливно-энергетического комплекса, объекты транспортной инфраструктуры, может быть прекращено воспроизведение отображенных на публичной кадастровой карте сведений о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства связанных с такими объектами и иных сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), в том числе в отношении земельных участков, на которых расположены данные объекты недвижимости (за исключением сведений о местоположении границ таких земельных участков) или сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, установленных в отношении таких объектов".

Как отмечает Интерфакс, при этом прекращение воспроизведения отображенных на публичной кадастровой карте сведений не влечёт исключение таких сведений из ЕГРН.

Авторами закона стали первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов и председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов.

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