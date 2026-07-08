Поставщиком новых подлодок для Канады выбрали немецкую TKMS

Правительство Канады определило немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) предпочтительным поставщиком по программе поставки национальному флоту 12 дизель-электрических подлодок нового поколения.

По словам премьер-министра Марка Карни, проект станет крупнейшей военной закупкой в истории страны. Он отметил, что предложенный TKMS проект подлодки подходит для эксплуатации в арктических условиях и соответствует требованиям НАТО.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD" ThyssenKrupp Marine Systems

"Немецкие подводные лодки хорошо себя зарекомендовали", – заявил он, добавив, что TKMS поставляет субмарины более чем одной трети членов альянса.

Премьер сообщил, что с TKMS начнутся переговоры о заключении окончательного контракта. Стоимость проекта он не раскрыл, отметив лишь, что речь идёт о "десятках миллиардов долларов" инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Канады "сильным сигналом" для трансатлантического партнёрства.

Напомним, что в рамках этого тендера немецкая компания конкурировала с южнокорейской Hanwha Ocean.

Программа Canadian Patrol Submarine Project (CPSP) стартовала в 2021 году. Она направлена на замену устаревших дизель-электрических подводных лодок класса "Виктория", которые Канада приобрела у Великобритании в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Новые субмарины должны вступить в строй до середины 2030-х, когда текущий флот уйдет под списание. TKMS предложила Оттаве проект на базе подлодок класса "Тип-212CD", а Hanwha Ocean – субмарины класса KSS-III.

Технические характеристики: Германия vs Южная Корея