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Flotprom

Поставщиком новых подлодок для Канады выбрали немецкую TKMS

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Правительство Канады определило немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) предпочтительным поставщиком по программе поставки национальному флоту 12 дизель-электрических подлодок нового поколения.

По словам премьер-министра Марка Карни, проект станет крупнейшей военной закупкой в истории страны. Он отметил, что предложенный TKMS проект подлодки подходит для эксплуатации в арктических условиях и соответствует требованиям НАТО.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD"

ThyssenKrupp Marine Systems


"Немецкие подводные лодки хорошо себя зарекомендовали", – заявил он, добавив, что TKMS поставляет субмарины более чем одной трети членов альянса.

Премьер сообщил, что с TKMS начнутся переговоры о заключении окончательного контракта. Стоимость проекта он не раскрыл, отметив лишь, что речь идёт о "десятках миллиардов долларов" инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Канады "сильным сигналом" для трансатлантического партнёрства.

Напомним, что в рамках этого тендера немецкая компания конкурировала с южнокорейской Hanwha Ocean.

Программа Canadian Patrol Submarine Project (CPSP) стартовала в 2021 году. Она направлена на замену устаревших дизель-электрических подводных лодок класса "Виктория", которые Канада приобрела у Великобритании в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Новые субмарины должны вступить в строй до середины 2030-х, когда текущий флот уйдет под списание. TKMS предложила Оттаве проект на базе подлодок класса "Тип-212CD", а Hanwha Ocean – субмарины класса KSS-III.


Технические характеристики: Германия vs Южная Корея

Параметр

Type 212CD (Германия)

KSS-III Batch-II (Южная Корея)

Длина

73 метра

89 метров

Водоизмещение

2800 тонн (подводное)

более 4000 тонн (подводное)

Автономность

до 41 дня в подводном положении

более 3 недель в подводном положении

Вооружение

6 торпедных аппаратов калибра 533 мм

6 торпедных аппаратов калибра 533 мм + вертикальная пусковая установка для ракет

Дальность патрулирования

более 7000 морских миль
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Канада
Южная Корея
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
NATO
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