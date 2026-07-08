Поставщиком новых подлодок для Канады выбрали немецкую TKMS

Правительство Канады определило немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) предпочтительным поставщиком по программе поставки национальному флоту 12 дизель-электрических подлодок нового поколения.
По словам премьер-министра Марка Карни, проект станет крупнейшей военной закупкой в истории страны. Он отметил, что предложенный TKMS проект подлодки подходит для эксплуатации в арктических условиях и соответствует требованиям НАТО.
Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD"
ThyssenKrupp Marine Systems
"Немецкие подводные лодки хорошо себя зарекомендовали", – заявил он, добавив, что TKMS поставляет субмарины более чем одной трети членов альянса.
Премьер сообщил, что с TKMS начнутся переговоры о заключении окончательного контракта. Стоимость проекта он не раскрыл, отметив лишь, что речь идёт о "десятках миллиардов долларов" инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Канады "сильным сигналом" для трансатлантического партнёрства.
Напомним, что в рамках этого тендера немецкая компания конкурировала с южнокорейской Hanwha Ocean.
Программа Canadian Patrol Submarine Project (CPSP) стартовала в 2021 году. Она направлена на замену устаревших дизель-электрических подводных лодок класса "Виктория", которые Канада приобрела у Великобритании в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Новые субмарины должны вступить в строй до середины 2030-х, когда текущий флот уйдет под списание. TKMS предложила Оттаве проект на базе подлодок класса "Тип-212CD", а Hanwha Ocean – субмарины класса KSS-III.
Технические характеристики: Германия vs Южная Корея
|
Параметр
|
Type 212CD (Германия)
|
KSS-III Batch-II (Южная Корея)
|
Длина
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73 метра
|
89 метров
|
Водоизмещение
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2800 тонн (подводное)
|
более 4000 тонн (подводное)
|
Автономность
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до 41 дня в подводном положении
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более 3 недель в подводном положении
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Вооружение
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6 торпедных аппаратов калибра 533 мм
|
6 торпедных аппаратов калибра 533 мм + вертикальная пусковая установка для ракет
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Дальность патрулирования
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—
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более 7000 морских миль