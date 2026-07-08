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В США оценили «невероятное вооружение» корейского эсминца

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Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

TWZ: Эсминец «Кан Гон» ВМС КНДР получил невероятное количество пулеметов КПВ

Новый эсминец типа «Чхве Хен» Военно-морских сил (ВМС) КНДР получил большое количество пулеметных установок для защиты от дронов. Вооружение корабля оценило американское издание TWZ.

Автор обратил внимание на официальные кадры испытаний эскадренного миноносца «Кан Гон», который стал вторым кораблем этого класса. Как пишет издание, эсминцы типа «Чхве Хен» хорошо вооружены для своих размеров.

Корабль несет минимум 12 стратегических крылатых ракет, артиллерийскую установку калибра 127 миллиметров и зенитную установку ближнего радиуса с многоствольной пушкой калибра 30 миллиметров. Еще одной особенностью корабля стало наличие «невероятного» количества пулеметов. На одном из кадров можно заметить семь пулеметных установок у левого борта эсминца. Некоторые установки несут по два изделия. Корабль получил крупнокалиберные пулеметы похожие на советские КПВ.

В публикации отметили, что оружие под патрон 14,5х114 миллиметров позволяет поражать воздушные цели, легкобронированную технику и небольшие суда. Автор предположил, что пулеметы нужны для эффективной борьбы с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами.

В апреле издание MWM писало, что эсминцы «Чхве Хен» могут представлять угрозу для объектов США в Тихом океане. Корабли этого типа несут 74 ячейки для размещения крылатых, баллистических и зенитных ракет.

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КНДР
США
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