Войти
Военное обозрение

На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК

357
2
0

Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО должны не просто значительно увеличить военные бюджеты, чего от союзников настойчиво требует президент США Дональд Трамп, но провести «трансатлантическую революцию» в сфере оборонно-промышленного комплекса. С таким призывом в ходе выступления на саммите лидеров альянса, начавшимся сегодня в Анкаре, выступил генсек НАТО Марк Рютте.

Нам нужна трансатлантическая революция в сфере оборонной промышленности. Шум (военных) машин должен превратиться в рев.

В своей пламенной речи генсек альянса постоянно упоминал «российскую угрозу», для противостояния которой и требуется консолидация союзников по военному блоку. Рютте подчеркнул, что ради этого правительства всех стран НАТО не должны скупиться на инвестиции в оборонный сектор и закупки вооружений.

Рютте отметил, что инвестиции в предприятия ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, финансирование оборонной промышленности должно быть значительно большим.

На саммите в Анкаре уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. Генсек НАТО анонсировал, что в следующем году в странах альянса будет произведено порядка четырех миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше, чем ожидаемое количество по итогам 2026-го.

В рамках своей агитации Рютте не гнушался и откровенным враньем. Заявил, что правительство РФ якобы направляет на военные закупки половину всего госбюджета. На деле это не так. В бюджет России в прошлом году было заложено 33% на военные нужды от всех госрасходов. Для пущей острастки Рютте напомнил и про КНДР, которая является военным союзником РФ, да еще владеет ядерным оружием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
2 комментария
№1
08.07.2026 01:11
Есть подозрения что Украина использует тектоническое  оружие.
0
Сообщить
№2
08.07.2026 05:44
Цитата
Рютте подчеркнул, что ради этого правительства всех стран НАТО не должны скупиться на инвестиции в оборонный сектор и закупки вооружений.

Рютте отметил, что инвестиции в предприятия ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, финансирование оборонной промышленности должно быть значительно большим.

Это интересно - такой призыв противоречит интересам американских производителей вооружений. Развитие европейского ВПК не только (вос)создает конкурента для американцев на мировых рынках, но и сужает для них европейский рынок вооружений.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 05:44
  • 2
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:27
  • 16239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"
  • 07.07 13:16
  • 4
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"