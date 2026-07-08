На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК

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Страны НАТО должны не просто значительно увеличить военные бюджеты, чего от союзников настойчиво требует президент США Дональд Трамп, но провести «трансатлантическую революцию» в сфере оборонно-промышленного комплекса. С таким призывом в ходе выступления на саммите лидеров альянса, начавшимся сегодня в Анкаре, выступил генсек НАТО Марк Рютте.

Нам нужна трансатлантическая революция в сфере оборонной промышленности. Шум (военных) машин должен превратиться в рев.

В своей пламенной речи генсек альянса постоянно упоминал «российскую угрозу», для противостояния которой и требуется консолидация союзников по военному блоку. Рютте подчеркнул, что ради этого правительства всех стран НАТО не должны скупиться на инвестиции в оборонный сектор и закупки вооружений.

Рютте отметил, что инвестиции в предприятия ВПК европейских стран НАТО в прошлом году составили 37 миллиардов долларов. Однако этого недостаточно, финансирование оборонной промышленности должно быть значительно большим.

На саммите в Анкаре уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов. Генсек НАТО анонсировал, что в следующем году в странах альянса будет произведено порядка четырех миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше, чем ожидаемое количество по итогам 2026-го.

В рамках своей агитации Рютте не гнушался и откровенным враньем. Заявил, что правительство РФ якобы направляет на военные закупки половину всего госбюджета. На деле это не так. В бюджет России в прошлом году было заложено 33% на военные нужды от всех госрасходов. Для пущей острастки Рютте напомнил и про КНДР, которая является военным союзником РФ, да еще владеет ядерным оружием.