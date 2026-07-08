Американская ракета Sentinel: перспективы ядерной программы США

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Компания Northrop Grumman впервые обнародовала фотоматериалы, демонстрирующие межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel, которая должна стать основой наземного компонента ядерных сил Соединённых Штатов на ближайшие пять десятилетий. На опубликованных снимках запечатлён носовой обтекатель ракеты в ходе акустических испытаний, которые моделируют условия, сопутствующие реальному запуску.

Данный этап испытаний является одним из последних серьёзных технических препятствий перед первым лётным экспериментом, запланированным на 2027 год.

Ракета Sentinel разрабатывается для замещения находящихся на боевом дежурстве с 1970 года межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые размещены в подземных шахтах на территории пяти штатов: Монтана, Северная Дакота, Вайоминг, Колорадо и Небраска. Minuteman III является старейшим образцом стратегического ядерного вооружения, непрерывно находящимся на вооружении. Несмотря на многочисленные ремонты и модернизации, проведённые за последние десятилетия, военно-воздушные силы США пришли к заключению, что дальнейшее продление эксплуатационного ресурса этих ракет невозможно, что делает программу Sentinel единственным реалистичным вариантом обновления арсенала.

Опубликованные изображения демонстрируют так называемую интегрированную головную часть, разработанную Northrop Grumman. Данная конструкция включает систему входа боевой части в атмосферу и модуль управления ориентацией, в котором размещены навигационное и управляющее оборудование, выполняющее функции центральной системы наведения. После отделения двигательных ступеней, происходящего в течение нескольких минут после старта, головная часть самостоятельно осуществляет управление траекторией полёта, используя бортовые датчики, вычислительные средства и малые корректирующие двигатели для точного наведения на цель.

Программа Sentinel столкнулась с существенными финансовыми трудностями. Превышение установленного законом Нанна-Маккёрди лимита расходов на 25 процентов, зафиксированное в 2023 году, вынудило командование ВВС США инициировать официальный анализ целесообразности дальнейшей реализации проекта либо его полной отмены. Бюджетное управление Конгресса США представило прогноз, согласно которому совокупные затраты на программу за весь период её существования могут превысить 140 миллиардов долларов. Впрочем, как военно-воздушные силы, так и компания-подрядчик категорически оспаривают достоверность данной оценки.

После завершения развёртывания около 400 ракет Sentinel должны заменить текущий боекомплект Minuteman III в существующей сети шахтных пусковых установок. Масштаб программы также предполагает реконструкцию самих пусковых сооружений, включая восстановление сотен укреплённых подземных объектов, расположенных на обширных территориях Великих равнин. Необходимость сохранения состояния постоянной ядерной готовности на протяжении всех строительных и монтажных работ представляет собой беспрецедентную логистическую задачу для вооружённых сил США.