Войти
РИА Новости

Экипажи Ту-142 действовали профессионально, заявил адмирал Попов

292
0
+1
Противолодочный самолет Ту-142
Противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Попов: экипажи Ту-142 действовали профессионально, несмотря на провокацию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации ВМФ РФ действовали профессионально, выполняя поставленную командованием задачу по поиску иностранных подлодок в зоне ответственности Северного флота, заявил РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, в 1997-2001 годах командовавший Северным флотом.

Ранее минобороны Великобритании заявило, что российский Ту-142 "небезопасно и непрофессионально" пролетел вблизи британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений, сбросив гидроакустические (противолодочные) буи. В ответ авианосец поднял в воздух свои F-35 для перехвата и сопровождения двух Ту-142.

"Летчики Ту-142 проявили профессионализм и выучку, не поддавшись на провокационные действия британцев. Они, судя по видеокадрам, выполнили поставленную задачу: сбросили гидроакустические буи в том районе Атлантики, который был обозначен командованием", - сказал Попов.

Он пояснил, что буи необходимы для поиска подводных лодок и являются ключевым звеном в поиске и обнаружении иностранных подводных лодок в акваториях, примыкающих к главной базе Северного флота – Североморску.

"Такая задача ставится перед экипажами Ту-142 планово и постоянно, исходя из той оперативной информации, которой располагает в данный момент командование Северного флота. Так было и так будет впредь, несмотря на противодействие британцев", - добавил адмирал.

Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
F-35
Ту-142
Проекты
Авианосец
Военные учения
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 05:44
  • 2
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:27
  • 16239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"
  • 07.07 13:16
  • 4
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"