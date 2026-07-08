Экипажи Ту-142 действовали профессионально, заявил адмирал Попов

Попов: экипажи Ту-142 действовали профессионально, несмотря на провокацию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации ВМФ РФ действовали профессионально, выполняя поставленную командованием задачу по поиску иностранных подлодок в зоне ответственности Северного флота, заявил РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, в 1997-2001 годах командовавший Северным флотом.

Ранее минобороны Великобритании заявило, что российский Ту-142 "небезопасно и непрофессионально" пролетел вблизи британского авианосца HMS Prince of Wales во время учений, сбросив гидроакустические (противолодочные) буи. В ответ авианосец поднял в воздух свои F-35 для перехвата и сопровождения двух Ту-142.

"Летчики Ту-142 проявили профессионализм и выучку, не поддавшись на провокационные действия британцев. Они, судя по видеокадрам, выполнили поставленную задачу: сбросили гидроакустические буи в том районе Атлантики, который был обозначен командованием", - сказал Попов.

Он пояснил, что буи необходимы для поиска подводных лодок и являются ключевым звеном в поиске и обнаружении иностранных подводных лодок в акваториях, примыкающих к главной базе Северного флота – Североморску.

"Такая задача ставится перед экипажами Ту-142 планово и постоянно, исходя из той оперативной информации, которой располагает в данный момент командование Северного флота. Так было и так будет впредь, несмотря на противодействие британцев", - добавил адмирал.

Российская сторона ранее не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.