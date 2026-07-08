Минобороны Азербайджана подтвердило принятие на вооружение первых истребителей JF-17

ЦАМТО, 7 июля. Минобороны Азербайджана 6 июля подтвердило, что первые легкие многоцелевые истребители JF-17 приняты на вооружение ВВС страны, опубликовав сообщение и видео с новыми самолетами.

В видеоролике показаны учебно-тренировочные полеты одноместных JF-17 с б.н. 24-501 и 24-502 с тремя внешними топливными баками и без вооружения. Истребители идентифицированы как JF-17C Block.3.

Хотя Министерство обороны не раскрыло наименование авиабазы, где размещены истребители, по косвенным признакам ее можно идентифицировать как "Насосная". Недавно данная база была модернизирована, включая строительство 16 ангаров для самолетов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на видеозаписи, где два пилота идут к своим самолетам, видно, что истребитель 24-501 находится в 12-м укрытии, а самолет 24-502 – дальше по ряду. При этом из соседних укрытий видны носы еще двух JF-17. По меньшей мере, пять штурмовиков Су-25, которые обычно базируются в Кюрдамире, также находились в укрытиях на этой авиабазе.

На хвосте JF-17 читается надпись "JAGUAR" и изображена голова ягуара, что, предположительно, является эмблемой эскадрильи, созданной для эксплуатации новых самолетов в составе ВВС Азербайджана.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года стало известно, что Министерство обороны Азербайджана заключило с пакистанкой компанией Pakistan Aeronautical Complex контракт стоимостью 1,6 млрд. долл. на поставку разработанных совместно с китайской корпорацией Chengdu Aircraft Corporation истребителей JF-17 (16 ед.).

В июне 2025 года на странице правительства Пакистана в X было опубликовано сообщение, что Азербайджан официально увеличил заказ на поставку истребителей JF-17 "Тандер" с 16 до 40 самолетов в рамках соглашения стоимостью до 4,6 млрд. долл.

В сентябре 2024 года администрация президента Азербайджана опубликовала пресс-релиз о демонстрации многоцелевого самолета JF-17C Ильхаму Алиеву. В нем было указано, что самолеты уже включены в арсенал Военно-воздушных сил Азербайджана. Тем не менее, истребитель с фотографии (с.н. 23-320) нес обозначения ВВС Пакистана, а не ВВС Азербайджана.

Четыре одноместных и один двухместный самолеты JF-17 в построении клин пролетели над Баку 8 ноября 2025 года во время военного парада. Хотя пассажир на заднем сиденье ведущего двухместного самолета был идентифицирован как полковник Н.Тахиров из состава ВВС и ПВО Азербайджана, сами JF-17, на тот момент не несли национальные обозначения, а являлись, вероятно, истребителями ВВС Пакистана, которые прилетели для участия в учениях месяцем ранее.

Продемонстрированные в последнем репортаже самолеты можно четко идентифицировать как истребители из состава ВВС Азербайджана.