В правительстве заявили о проблемах дальнейшего роста ОПК

Глава Минпромторга Алиханов предупредил о скором достижении ОПК предела роста

Отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в последние годы были основным драйвером роста, но в скором времени они больше не смогут исполнять такую роль. Об этом на коллегии Минпромторга в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал глава ведомства Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

«ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы "обработки"», — констатировал министр.

Он указал, что вторым драйвером роста промышленности в 2024 и 2025 годах был «импульс от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний», однако и этот момент постепенно утрачивает свое влияние и сходит на нет.

В результате индекс промышленного производства за полтора года сошел к «нейтральным значениям», что, в том числе, связано со стагнацией спроса со стороны сфер потребления. При этом, заметил Алиханов, сама промышленность столкнулась со сложностью обслуживания набранных ранее кредитов.

«Эти две ключевые проблемы — масштабирование спроса и фондирование — нам с вами придется решать, что называется, здесь и теперь», — признал глава Минпромторга.

До этого на той же коллегии ведомства первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что российская промышленность вошла в более сложный этап структурной перестройки после периода ускоренного роста.