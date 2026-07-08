Войти
Lenta.ru

В правительстве заявили о проблемах дальнейшего роста ОПК

363
0
0
Антон Алиханов
Антон Алиханов.
Источник изображения: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Минпромторга Алиханов предупредил о скором достижении ОПК предела роста

Отрасли обрабатывающей промышленности, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в последние годы были основным драйвером роста, но в скором времени они больше не смогут исполнять такую роль. Об этом на коллегии Минпромторга в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал глава ведомства Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

«ОПК как локомотив роста скоро выйдет на максимальные объемы и высокую базу и не будет как ранее давать существенную прибавку в темпы "обработки"», — констатировал министр.

Он указал, что вторым драйвером роста промышленности в 2024 и 2025 годах был «импульс от контрсанкционного разворота и ухода с российского рынка иностранных компаний», однако и этот момент постепенно утрачивает свое влияние и сходит на нет.

В результате индекс промышленного производства за полтора года сошел к «нейтральным значениям», что, в том числе, связано со стагнацией спроса со стороны сфер потребления. При этом, заметил Алиханов, сама промышленность столкнулась со сложностью обслуживания набранных ранее кредитов.

«Эти две ключевые проблемы — масштабирование спроса и фондирование — нам с вами придется решать, что называется, здесь и теперь», — признал глава Минпромторга.

До этого на той же коллегии ведомства первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что российская промышленность вошла в более сложный этап структурной перестройки после периода ускоренного роста.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минпромторг РФ
ОПК АО
Персоны
Мантуров Денис
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 05:44
  • 2
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:27
  • 16239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"
  • 07.07 13:16
  • 4
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"