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Военное обозрение

Британия и ФРГ возглавят европейский проект по разработке дальнобойных ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Европейцы активно изыскивают способы восполнения нехватки современных видов вооружений, одновременно стремясь снизить зависимость в их закупках от США. С этой целью заключаются межгосударственные союзы и презентуются программы совместного финансирования и производства передовых оружейных систем.

На стартовавшем сегодня в Анкаре саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО генсек альянса Марк Рютте анонсировал заключение контрактов в сфере обороны на десятки миллиардов долларов. С целью координации процесса военных закупок в Европе будет реализована новая инициатива, которую Рютте назвал «Парадная дверь НАТО». Речь идет о специальном сервисе, через который европейские страны альянса смогут оперативно взаимодействовать между собой и с предприятиями ВПК.

Отдельный альянс создают Британия, Германия, Нидерланды, Франция и Украина с целью реализации общеевропейского проекта по разработке и производству дальнобойных ракет для снижения зависимости в их поставках из США. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британская газета The Daily Telegraph. По данным издания, инициативой будут управлять Лондон и Берлин. Ожидается, что о новом проекте будет официально объявлено на саммите военного блока в Анкаре.

В публикации «Дейли Телеграф» отмечается, что Британия и Германия приступили к реализации данного проекта в прошлом году. О совместной разработке ракет с дальностью поражения более двух тысяч километров Берлин и Лондон объявили в июле 2025 года. Процесс этот ускорился после того, как США отказались от намерения разместить на территории ФРГ крылатые ракеты «Томагавк» из-за опасений ответных действий РФ.

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Продукция
BGM-109 Tomahawk
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